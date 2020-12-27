Внезапно умер мужчина без брюк во время задержания в метро. Попала на видео потасовка с полицией

Буйный пассажир не смог пополнить свою проездную карту "Тройка" и начал громит терминалы оплаты. Полиция попыталась остановить его, однако мужчина стал оказывать сопротивление и даже травмировал одного из полицейских.

Мужчина умер во время задержания в московском метро

Мужчина умер во время задержания полицейскими на станции "Щукинская" в московском метро. По данным РЕН ТВ, силовики пытались остановить его из-за неадекватного поведения, однако тот повиноваться требованиям правоохранителей не стал и устроил с ними потасовку.

Все началось около терминалов на входе на станцию подземки вечером 26 декабря. Буйный пассажир не смог пополнить свою проездную карту "Тройка" и начал громит терминалы оплаты. Полиция попыталась остановить его, однако мужчина стал оказывать сопротивление и даже травмировал одного из полицейских. После этого он внезапно умер. Причина его смерти пока неизвестна. В больницу попал пострадавший полицейский.

Комментариев от московского метро пока не поступало.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что во время задержания мужчина вел себя неадекватно и на замечания не реагировал.

"Для разбирательства было принято решение о его доставлении в отдел полиции. Однако он оказал сотрудникам полиции и метрополитена физическое сопротивление. В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина", - отметили в полиции.

После смерти мужчины проводится проверка. В том числе выясняются причины его кончины.