27.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Внезапно умер мужчина без брюк во время задержания в метро. Попала на видео потасовка с полицией

17:22 27.12.2020 Фото: Скриншот
1 0

Буйный пассажир не смог пополнить свою проездную карту "Тройка" и начал громит терминалы оплаты. Полиция попыталась остановить его, однако мужчина стал оказывать сопротивление и даже травмировал одного из полицейских.

% name% title
Мужчина умер во время задержания в московском метро

Мужчина умер во время задержания полицейскими на станции "Щукинская" в московском метро. По данным РЕН ТВ, силовики пытались остановить его из-за неадекватного поведения, однако тот повиноваться требованиям правоохранителей не стал и устроил с ними потасовку.

Все началось около терминалов на входе на станцию подземки вечером 26 декабря. Буйный пассажир не смог пополнить свою проездную карту "Тройка" и начал громит терминалы оплаты. Полиция попыталась остановить его, однако мужчина стал оказывать сопротивление и даже травмировал одного из полицейских. После этого он внезапно умер. Причина его смерти пока неизвестна. В больницу попал пострадавший полицейский.

Комментариев от московского метро пока не поступало.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что во время задержания мужчина вел себя неадекватно и на замечания не реагировал.

"Для разбирательства было принято решение о его доставлении в отдел полиции. Однако он оказал сотрудникам полиции и метрополитена физическое сопротивление. В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина", - отметили в полиции.

После смерти мужчины проводится проверка. В том числе выясняются причины его кончины.

задержания метро неадекват сопротивление умер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Полицейские виноваты в смерти пассажира?

Аноним, 27 декабря 2020 17:47
Вот, ещё кто то сомневается, что психов вокруг нас очень много?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повышения зарплаты и адекватного начальника ждут от 2021 года россияне
17:39 27-12-2020
Повышения зарплаты и адекватного начальника ждут от 2021 года россияне
Внезапно умер мужчина без брюк во время задержания в метро. Попала на видео потасовка с полицией 1
17:22 27-12-2020
Внезапно умер мужчина без брюк во время задержания в метро. Попала на видео потасовка с полицией
Собирается ли Путин в зарубежные поездки, ответил Песков
17:16 27-12-2020
Собирается ли Путин в зарубежные поездки, ответил Песков
Тайну коронавируса раскрыли при вскрытии умерших: Патологоанатомы изменили взгляды врачей
17:02 27-12-2020
Тайну коронавируса раскрыли при вскрытии умерших: Патологоанатомы изменили взгляды врачей
"Ешьте и пейте все": предостерег от ошибок за новогодним столом доктор Мясников 1
16:53 27-12-2020
Погибли после визита Санта Клауса 18 постояльцев дома престарелых
16:31 27-12-2020
Погибли после визита Санта Клауса 18 постояльцев дома престарелых
ЛДПР поздравляет Шестернина Евгения Анатольевича с победой на выборах главы Бердска
16:23 27-12-2020
ЛДПР поздравляет Шестернина Евгения Анатольевича с победой на выборах главы Бердска
Пожар уничтожил крупный рынок. Видео с места ЧП попало в Сеть
16:08 27-12-2020
Пожар уничтожил крупный рынок. Видео с места ЧП попало в Сеть
Боролось с нищетой социальное казначейство в России в этом году. Продолжит в 2021
16:00 27-12-2020
Боролось с нищетой социальное казначейство в России в этом году. Продолжит в 2021
БердскСтали известны имена удостоенных рождественской стипендии главы Бердска. Кто и когда получит по 5000 рублей 2
15:46 27-12-2020
Стали известны имена удостоенных рождественской стипендии главы Бердска. Кто и когда получит по 5000 рублей