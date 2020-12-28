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ЕГЭ 2021: экзамены будут только для поступающих в вузы. Все даты ЕГЭ и ОГЭ

09:57 28.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ предполагается с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля - для тех школьников, которые по объективным причинам не смогут сдать в основной период.

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Министр просвещения об изменениях в системе образования

Когда будет утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ? Планируется ли сократить количество обязательных предметов? На эти вопросы в ходе "Делового завтрака" в "Российской газете" ответил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Первое. Итоговое сочинение для 11-классников (это допуск к государственной итоговой аттестации) пройдет во второй декаде апреля.

Второе. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ предполагается с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля - для тех школьников, которые по объективным причинам не смогут сдать в основной период.

Третье. Кто не будет поступать в вуз, сдают Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике - с 24 по 28 мая. Государственный выпускной экзамен - это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ. Это форма контрольной работы, которая проводится в школе.

Четвертое. Что касается итоговой аттестации в 9 классах, то основной период ОГЭ проводится с 24 мая по 28 мая. Дополнительный период - начало сентября. Но сдача экзаменов в 9 классах обязательна только по русскому языку и по математике. Кроме того, останется один предмет по выбору, который будет проводиться в форме контрольной работы в своей школе.

Пятое. Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах можно проводить в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий: экзамен проходит устно. Даты итогового собеседования - 10 февраля, 10 марта и 17 мая.

Шестое. Что касается выдачи аттестатов о среднем общем образовании с отличием и медали за особые успехи в обучении, они в 2021 году будут выдаваться с учетом результатов Единого государственного экзамена. Напомню, что в 2020 году аттестаты с отличием можно было получить на основе школьных оценок, без ЕГЭ. И мы сразу увидели взрывной рост количества таких аттестатов, где были все пятерки. Поэтому принято решение: если школьник уверен в себе и идет на медаль "За особые успехи в учении", то получает аттестат с отличием с учетом результатов ЕГЭ. Но, как правило, такие выпускники поступают в вуз. Поэтому они и сдают Единый государственный экзамен.

аттестаты вуз егэ итоговое сочинение огэ Сергей Кравцов
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