Подписал контракты с крупными поставщиками нефти на 2021 год Минск

По поставкам нефти в Республику Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками

Белоруссия подписала контракты с рядом крупных поставщиков нефти в 2021 году, а до конца года будут подписаны все контракты. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

"По поставкам нефти в Республику Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками. С рядом крупных [российских] поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году. С частью еще идут согласования отдельных мелких условий, - сказал Головченко. - Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Беларусь будут подписаны".

По его словам, это "традиционные новогодние вопросы", которые решаются в этом году планово, без "накала или напряженности". "Мы договорились с правительством Российской Федерации о том, что не надо складывать все "под елочку", - добавил премьер-министр.

Объем поставок, отметил он, будет определяться экономической целесообразностью. "Но российская сторона готова нам поставить максимальный объем. Если будет для нас выгодно перерабатывать 18 млн тонн - будем перерабатывать. Это будет зависеть от ситуации на рынке [нефтепродуктов]", - пояснил он.

Ранее источники Reuters сообщали, что по состоянию на 25 декабря все основные поставщики согласовали условия поставки нефти с "Белнефтехимом". План экспорта нефти на первый квартал 2021 год предусматривает поставку в Белоруссию 4,5 млн тонн нефти.

Москва и Минск лишь в конце марта 2020 года смогли договориться по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти в текущем году, так как Белоруссия отказалась уплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Из компаний РФ поставки продолжила с начала 2020 года только группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. На этом фоне Белоруссия начала закупать нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. Ранее сообщалось, что в планах "Белнефтехима" на 2021 год переработать на двух НПЗ Белоруссии около 18 млн тонн нефти.

Экономическая активность

Правительство Белоруссии пока не отмечает замедления экономической активности в стране из-за второй волны пандемии коронавируса, заявил Головченко.

"Несмотря на непростую ситуацию, мы по экономическим результатам работы выглядим очень достойно и гораздо лучше многих наших соседей, в том числе и более сильных в экономическом отношении. По предварительным оценкам, мы перешагнем за 99% в объеме валового внутреннего продукта - это основной результат работы экономики. Очень радует, что в последние месяцы наблюдается очень активное восстановление промышленного производства", - сказал Роман Головченко. "И даже когда сейчас весь мир накрывает вторая волна коронавируса, на этой волне пока мы не видим замедления экономической активности в нашей стране", - отметил премьер-министр.

По словам главы правительства, в условиях пандемии социальные обязательства белорусским государством были "не только выполнены, но и перевыполнены". Головченко напомнил, средняя зарплата в Белоруссии достигла 1,3 тыс. белорусских рублей ($500 или 37 тыс. российских рублей). "8,9% роста реальных доходов населения, на которые мы выходим - это тоже показатель того, что экономика сработала эффективно", - считает глава правительства.

Премьер-министр отметил, что действующему составу правительства Белоруссии пришлось работать в непростых условиях пандемии коронавируса и массовых акций протеста. "Пандемия - это не просто медицинское явление, но и социальное, и экономическое. Нельзя не вспомнить турбулентность, которая была в поствыборный период, это тоже был определенный вызов для всей государственной системы, для органов исполнительной власти. Ведь не секрет, что пришлось работать в условиях, когда целенаправленно предпринимались действия по дестабилизации экономики страны", - сказал он.

По оценке Романа Головченко, управляемость в трудовых коллективах удалось сохранить. "Фактически я не назову ни одного предприятия, которое бы в период бурных поствыборных событий остановилось, перестало работать. Все, что было и в определенных средствах массовой информации выдавалось за какие-то стачки, массовые забастовки - это были, так скажем, локальные вещи, которые путем современных технологий выдавались за какие-то глобальные процессы", - считает глава правительства Белоруссии.

Инфляция

Инфляция в Белоруссии по итогам 2020 года составит 6-7%. Такой прогноз премьер-министр.

Глава правительства признал, что размер инфляции по итогам года будет выше намеченного ранее властями Белоруссии целевого показателя в 5%. "Но я считаю, в нынешних условиях это не столько недоработка, сколько, может быть, даже достижение, что удалось не выпустить (инфляцию - прим. ТАСС) в более высокий коридор", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр также рассказал, что власти Белоруссии расширят в 2021 году перечень социально значимых товаров, цены на которые будут регулироваться государством. В будущем году в этот список будут входить более 70 товарных позиций. "Это те товары, по которым население ощущает на себе рост цен", - добавил Роман Головченко.

При этом глава правительства отметил, что если установить цены, по которым будет невыгодно продавать товар, то продукт исчезнет с рынка. "Правительство будет всеми рыночными способами регулировать, чтобы не допустить необоснованного роста цен на эти позиции", - сказал глава правительства.

Источник: ТАСС