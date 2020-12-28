Как украсить бутылку на Новый год 2021: 6 оригинальных и простых идей

Оформить шампанское можно и виде внучки Деда Мороза. Можно сделать парные бутылки. Для Снегурочки стоит взять как можно больше кружев. Это придаст необычность и красоту каждому изделию.

Практически все любят Новый год, но чтобы он прошел удачно, советуют красиво украсить шампанское

Практически все любят Новый год, но чтобы он прошел удачно, советуют красиво украсить шампанское. Можно использовать практически любые подручные материалы: гофрированную бумагу, еловые ветви, конфеты, ленты, ткань, блестки, банты, и другие аксессуары, которые помогут создать настоящую красоту.

Как украсить шампанское в новогодней тематике

Шампанское является главным атрибутом праздничного, новогоднего стола. Чтобы произвести впечатление на родных и близких сердцу людей, особое внимание советуют уделить оформлению бутылки. Это не только производит положительное впечатление, но и заставляет окунуться в мир счастья, нежности и положительных эмоций. Создать новогоднее украшение на бутылке с шампанским можно разными подручными материалами.

Самыми модным считают: декупаж, декор из лент, конфет, ткани, рисунки красками. Декупаж – одна из самых распространённых технологий декора поверхностей. Для создания рисунка используют тематические салфетки.

Для создания новогодней композиции на бутылке из-под шампанского советуют использовать следующие материалы: салфетки, краску, шпаклевку, клей, губку, ножницы, файл.

Для создания зимней красоты на бутылке из-под шампанского советуют удалить этикетку, акцизную марку. Чтобы сделать это как можно быстрее, советуют смочить всё в мыльной воде. Как только удалили всю бумагу из бутылки шампанского, советуют обезжирить поверхность при помощи спирта. Дают слегка просохнуть.

После этого бутылку загрунтовывают. Для этого советуют взять белую или другого оттенка акриловую краску и смешивают её с клеем ПВА. Данную смесь наносят на бутылку при помощи губки. Делают несколько слоёв. Это поможет создать настоящую красоту на бутылке из-под шампанского. После высыхания обрабатывают бутылку при помощи наждачной бумаги. Это поможет сделать поверхность более гладкой и красивой. Акриловая шпаклевка поможет избавиться от небольших выступов на бутылке. После этого советуют начать создавать рисунок.

Для этого советуют взять салфетку, которую предварительно расслаивают и помещают на канцелярский файл. После создания новогоднего рисунка стоит покрыть бутылку прозрачным лаком. Украсить и дополнить новогодний декор можно еловыми ветвями или шишками.

Декупаж – один из самых популярных способов декора шампанского на новогодние праздники. Создаёт настоящую красоту, положительно влияет на настроение.

Новогоднее украшение

Главным зимним персонажем является Дед Мороз, поэтому советуют сделать украшение именно в виде данного героя. Для этого советуют взять мех, ленты, флис, ножницы, тесьму, клей, спирт. Этикетку во время украшения не удаляют, можно лишь при помощи спирта обезжирить. После этого советуют приклеить ленту, но так, чтобы не видно было стеклянную тару. Следующий шаг – приклеивание флиса. Для этого красиво формируют нижнюю часть шубы, воротник и добавляют по центру тесьму. Из ваты делают бороду. Она способна украсить банку и создать красивый и стильный образ.

Снегурочка

Оформить шампанское можно и виде внучки Деда Мороза. Можно сделать парные бутылки. Для Снегурочки стоит взять как можно больше кружев. Это придаст необычность и красоту каждому изделию.

Необычные украшения для бутылки шампанского

Ананас

Можно украсить бутылку также в виде ананаса, для этого стоит взять конфеты, папирусную бумагу, клей ПВА или горячий клей, обертки от конфет, блестки. На папирусную бумагу приклеивают конфеты.

Следующий этап – вырезают листья из зеленой бумаги. При помощи клеевого пистолета приклеивают конфеты с бумагой на бутылку. Красиво всё оформляют.

Мишура

В виде ели можно создать красивую и необычную красоту, которая порадует гостей. При помощи мишуры, дождика украшают бутылку шампанского, делая из неё необычный и интересный вид. Для этого стоит взять мишуру, клей, конфеты или обертки из-под конфет. Вокруг бутылки приклеивают мишуру, красиво всё оформляют.

Обертки от конфет послужат для того, чтобы придать необычности и красивого вида. Можно приклеить обычные конфеты или шишки. Это будет напоминать обычную ель.

Украшение из бумаги

Хороший материал, чтобы сделать декор праздничного шампанского — гофрированная бумага. Для этого стоит взять клей, конфеты, мелкие украшения, ленту, тесьму. Гофрированной бумагой обматывают всю бутылку, при помощи клеевого пистолета приклеивают, хорошо фиксируют. После этого красиво и гармонично распределяют по бутылке конфеты, орешки, шишки.

Ленты

Можно создать на бутылке красоту при помощи шишек. Для этого стоит взять ленты разного окраса и приклеить на бутылку из-под шампанского, обязательно предварительно ее обезжиривают. На ленте стоит приклеить различные снежинки, дождик, мишуру.

Если жалко делать украшение на один раз, можно своими руками создать съемный «наряд». Для этого можно взять ткань и сшить «одежду» для шампанского. Можно из картона склеить красивый чехол, который будет открываться.

Платье хорошо подходит для новогоднего наряда шампанского. Оформление конфетами – одно из самых интересных и необычных нарядов для шампанского.

Источник: rsute.ru