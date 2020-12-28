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СК возбудил дело о кораблекрушении судна "Онега" в Баренцевом море

15:42 28.12.2020 Фото: Pixabay
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В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых спасены.

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28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна «Онега»

Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта).

По предварительной информации, утром 28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна «Онега». В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа. По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи.  Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего.

Источник: Следком

Баренцево море затопление судна уголовное дело
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