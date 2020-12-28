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Предъявили обвинение за покупку острова "Огуречный" главе Искитимского района Олегу Лагоде

16:03 28.12.2020
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В настоящее время фигурант задержан.

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В настоящее время фигурант задержан.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области главе Искитимского района Олегу Лагоде предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, не позднее июня 2013 года у главы, осведомленного о наличии на территории района земельного участка площадью 175 тысяч кв.м., представляющего собой часть суши в виде острова, расположенного на прилегающей акватории Новосибирского водохранилища, возник преступный умысел на незаконное отчуждение указанного земельного участка, относящегося к землям федерального значения, в пользу третьих лиц.

С этой целью в июне 2013 года глава подписал постановление администрации Искитимского района Новосибирской области о предоставлении указанного земельного участка в совместную собственность членам ДНТ «ФМК». В августе 2014 года на основании вышеуказанного постановления обвиняемый заключил договор купли-продажи земельного участка для размещения дачного некоммерческого товарищества. По условиям договора цена сделки составила свыше 10 млн рублей. При этом на момент заключения договора купли-продажи земельный участок находился в зоне рекреационного назначения, что исключало возможность предоставления его в собственность для использования, не связанного с целевым назначением. Кроме того, он был реализован по явно заниженной цене, значительно ниже кадастровой стоимости, которая по состоянию на май 2014 года составляла более 54,5 млн рублей. Таким образом, незаконные действия обвиняемого существенно ограничили права неопределенного круга лиц на пользование общедоступным объектом – береговой полосой Новосибирского водохранилища и ограничили доступ к водному объекту. Размещение на земельном участке дачного товарищества нарушило право граждан на использование земельного участка в целях отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. В результате противоправных действий обвиняемого Российской Федерации был причинен имущественный ущерб на сумму около 44,5 млн рублей.

В настоящее время фигурант задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении последнего меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывает УФСБ России по Новосибирской области.

Сегодня, в рамках расследования уголовного дела, были проведены обыски в администрации Искитимского района, изъятая документация приобщена к материалам дела, следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств, подтверждающих причастность главы района к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

арест задержали купил остров Олег Лагода
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