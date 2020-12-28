За Гретой в Сибирь идет Белла: как антициклоны повлияют на новогоднюю ночь

Вместе с облаками к нам пробивается тепло Атлантики, и поэтому местами не исключены ледяные дожди. Такие явления обычно провоцирует столкновение очень тёплого и очень холодного воздуха.

Над Русской равниной сформируется антициклон

Погода на Русской равнине не даст скучать ни в канун праздников, ни в новогоднюю ночь. А в выходные с европейской частью России эффектно попрощалась «Грета». Снегопады и метели превратили трассу М-5 в одну гигантскую пробку. В Башкирии только на одном участке длиной 2-3 километра произошло сразу несколько массовых аварий. Оказались разбиты и вылетели в кювет десятки автомобилей!

Многокилометровые заторы из-за аварий в воскресенье отмечались также в Оренбургской, Самарской и Челябинской областях, днём раньше - в Татарстане. Пока Среднюю Волгу и Уральские горы заносило снегом, на юг России заглянула весна. На Кубани, в низовьях Волги и Дона прошли дожди, которые растопили остатки недавних сугробов.

Сегодня облачные поля «Греты» уже будут клубиться за Уралом. А вот над Русской равниной сформируется антициклон, и под его влиянием в регион придет солнечная и довольно морозная погода. Однако период похолодания окажется недолгим. Во вторник к нам станет прорываться новый циклон – «Белла». Вначале этот вихрь ударит по крайнему западу страны, а в последние дни уходящего года доберется и до центра России.

«Белла» уже успела испортить Рождество в Великобритании. Её стараниями в Уэльсе и на востоке Англии произошло самое сильное наводнение за последние 20 лет! 1500 семей пришлось спешно эвакуироваться из затопленных домов. Но по пути в Россию циклон успеет растратить запасы влаги, и в канун Нового года интенсивность осадков будет небольшой. Только на северо-западе страны местами может выпасть свыше 10 мм осадков.

Вместе с облаками к нам пробивается тепло Атлантики, и поэтому местами не исключены ледяные дожди. Такие явления обычно провоцирует столкновение очень тёплого и очень холодного воздуха.

Последний день года на востоке Европейской России выдастся морозным. В Предуралье даже днём столбики термометров не поднимутся выше -15...-20°. При этом на северо-западе, в центре и Черноземье прогнозируются оттепели до 0…+5°, а в Крыму и на Кубани дневная температура опять словно ранней весной превысит +10°. Потепление на Русской равнине затянется.

В Москве сегодня-завтра еще по-зимнему холодно, днём -6...-8°. В среду под влиянием «Беллы» усилятся снегопады, возможны ледяные дожди. А воздух днём прогреется до 0…+1°.

Аномально тёплой выдастся и новогодняя ночь. Температура ожидается около 0° , что на более чем на10° выше нормы. Ночью станет усиливаться снег, но в отдельных районах из-за оттепели он опять может переходить в ледяные дожди.

Источник: meteovesti