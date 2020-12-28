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Погибли в перестрелке двое силовиков на проспекте Путина в Грозном

20:15 28.12.2020 Фото: МО
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Ответным огнем одного из боевиков удалось ликвидировать, второго - ранить.

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В Грозном двое силовиков погибли в перестрелке с боевиками

Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате стрельбы в центре Грозного, одного из напавших на них боевика ликвидировали ответным огнем. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один из нападавших погиб, второй ранен", - сказал собеседник агентства, отметив, что боевики напали на сотрудников патрульно-постовой службы.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Другой источник сообщил, что инцидент произошел на проспекте Путина.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

инцидент ликвидировали погибли силовик
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