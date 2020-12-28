Ковид-диссиденты есть в правительстве РФ, подтвердила Голикова

Во всяком случае, по ее словам, какое-то время назад такие люди были.

Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве

Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в российском правительстве. По ее словам, какое-то время назад такие люди были.

"Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет", — добавила Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Число заражений в России с начала эпидемии превысило три миллиона. За последние сутки в стране зафиксировали 27 787 новых случаев COVID-19, умерли 487 человек, выздоровели 20 480. Темпы прироста составляют до 0,9%. По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире, ее опережают США, Индия и Бразилия.