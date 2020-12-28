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Ковид-диссиденты есть в правительстве РФ, подтвердила Голикова

22:09 28.12.2020 Фото: Nso.ru
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Во всяком случае, по ее словам, какое-то время назад такие люди были.

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Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве

Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в российском правительстве. По ее словам, какое-то время назад такие люди были.

"Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет", — добавила Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Число заражений в России с начала эпидемии превысило три миллиона. За последние сутки в стране зафиксировали 27 787 новых случаев COVID-19, умерли 487 человек, выздоровели 20 480. Темпы прироста составляют до 0,9%. По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире, ее опережают США, Индия и Бразилия.

COVID-19 диссиденты программа Татьяна Голикова
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От редакции

Вы встречали людей, отрицающих коронавирус?

Аноним, 28 декабря 2020 22:19
Для мадамов голиковых, поповых, гинцбургов проще обозвать людей "ковид-диссидентами" или ещё какими-нибудь оскорбительными эпитетами, чем доказать наличие пандемии барановируса.

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