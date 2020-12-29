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В чем встречать Новый год 2021: Модные образы от стилиста Олеси Василенко на год Быка

12:01 29.12.2020, Олеся Пупко Фото: pixabay
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Как подобрать одежду, которая будет радовать долгое время, а не только во время покупки? Как гармонично и стильно соединить между собой то, что лежит в шкафу? Найти ответы на эти вопросы "Курьер. Среда. Бердск" попросил стилиста из Санкт-Петербурга.

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Наряд на Новый год - непростой выбор

Наверное, каждая девушка хочет выглядеть стильно, хочет, чтобы ее образ запоминался. Как подобрать одежду, которая будет радовать долгое время, а не только во время покупки? Как гармонично и стильно соединить между собой то, что лежит в шкафу?

Найти ответы на эти вопросы "Курьер. Среда. Бердск" попросил стилиста Олесю Василенко из Санкт-Петербурга.

- Для того, чтобы облегчить вам задачу с выбором наряда, я подготовила подборку с образами, которые подойдут как для любого праздника, а сейчас в преддверии нового года, это особенно актуально, но и прослужит вам также, как часть базового гардероба. Моя задача не нестись за мимолетным веянием моды, а как раз помочь человеку раскрыть настоящего себя, а одеждой подчеркнуть свою уникальность. Одеждой, которая вне времени, - сообщает Олеся.

 Бархат - один из самых главных трендов этой зимы

Сделать ваш образ роскошным поможет бархатное платье, костюм или комбинезон. Костюм в пижамном стиле можно надеть не только на праздник, но также в офис, надев под него водолазку или топ.

Элегантное шелковое платье-комбинация

Для того, чтобы эта прекрасная праздничная ночь запомнилась надолго, свой наряд можно дополнить жакетом, свитером, рубашкой и каждый день выглядеть разной и по-новому.

Изумительное плиссе

В гардеробе у каждой красавицы хоть раз в жизни была юбка плиссе. Этот сезон дарит нам не просто юбку длины миди , но и мини, средней длины, многоярусные, с эффектом градиента и всевозможным декором. Дополнив такую юбку изящной блузой более строгого исполнения, без лишнего декора поможет вам воссоздать повседневный образ.

Металлик и блестки

Платья с пышными рукавами, на одно плечо, с разрезом на спине и по бокам - все это акценты, которые сделают вас неотразимой на любом мероприятии. А в цвете металлик в платье или топе расшитым пайетками вы будете королевой вечеринки.

Платье-жакет

Благодаря своей практичности и удобству занимает лидирующие позиции вот уже не первый сезон. Такое оверсайз платье можно использовать как самостоятельно, так и как второй слой, надев под него водолазку, боди, бра и подчеркнуть талию ремешком. Важный момент - учитывайте длину жакета, так как не правильно подобранный нижний слой может сыграть злую шутку и напрочь испортить образ. Для повседневного варианта лучше надевать платье-жакет до колена или чуть выше.

Базовые цвета

Для того, чтобы в пустую не потратить деньги, но выглядеть красиво и модно, лучше всего использовать базовые цвета в основных элементах одежды и дополнять образ аксессуарами трендовых цветов, представленных на фото по определению института Pantone.

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базовые цвета
мода одежда стиль тренды 2021 Олеся Василенко
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