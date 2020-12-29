Министерские сокращения: уволят 37 заместителей глав федеральных ведомств

"Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности... Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными", — приводит пресс-служба слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления больше нельзя, она начнется 1 января и продлится три месяца. Согласно подписанным им постановлениям, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на пять процентов, территориальных органов — на десять. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.