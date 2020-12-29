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Сокращения чиновников связали с их неэффективностью в пандемию коронавируса

13:45 29.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Старт реформе системы управления Россией дал премьер-министр страны Михаил Мишустин 16 ноября. Он объявил, что с 1 января чиновников ждет оптимизация.

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С 1 января 2021 года в России стартует масштабная оптимизация органов власти

Грядущая оптимизация чиновников в России затронет 45 министерств и ведомств, сообщает кабмин. Такие масштабные сокращения – это прямое следствие пандемии коронавируса, заявил в интервью радио Sputnik политолог Николай Димлевич.

С 1 января 2021 года в России стартует масштабная оптимизация органов власти. РИА Новости передают со ссылкой на пресс-службу правительства, что сокращены будут 74 структурных подразделения и 37 замруководителей федеральных органов власти. Всего оптимизация затронет 45 министерств и ведомств страны.

Грядущая оптимизация – это прямое последствие непрофессиональной работы некоторых чиновников во время пандемии коронавируса, считает политолог Николай Димлевич.

"Это просто оценка деятельности, качества деятельности государства во время коронавируса. Очень многие чиновники показали себя абсолютно безграмотными и непрофессиональными. Происходит переоценка ценностей, кадровая переоценка. Все правильно с точки зрения реформы, а вот с точки зрения качества проведения реформы, которая развернется в полный масштаб уже в 2021 году, мы будем судить по результатам. Это правильная реформа и она необходима. Ее поддерживает народ, а не только  какая-то отдельная партия", – рассказал политолог Николай Димлевич в интервью радио Sputnik.

Старт реформе системы управления Россией дал премьер-министр страны Михаил Мишустин 16 ноября. Он объявил, что с 1 января чиновников ждет оптимизация.

коронавирус министерства и ведомства оптимизация сокращение
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