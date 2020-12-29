Поблагодарил за оперативные выплаты в 5 000 рублей на детей работников ПФР губернатор Травников

Александр Терепа доложил Губернатору Андрею Травникову о работе отделения в 2020 году

До Нового года в Новосибирской области будет завершено перечисление пяти тысячи рублей на каждого ребенка до семи лет включительно. Всего такую выплату — по инициативе Президента РФ Владимира Путина — получат родители более 270 тысяч детей в нашем регионе. А в апреле-июле текущего года семьям с детьми в регионе было дополнительно перечислено 555 тысяч пособий.

Управляющий отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа доложил Губернатору Андрею Травникову о работе отделения в 2020 году, в том числе, об организации социальных выплат населению, инициированных Президентом РФ в течение этого года.

«Начало 2020 года оказалось насыщенным для Пенсионного фонда, для вашего отделения, для всех служб, которые занимаются социальной поддержкой населения. С первых дней января вы приступили к исполнению задачи по реализации новых инициатив Президента РФ Владимира Путина, в частности, по выплате материнского капитала на первого ребенка. В течение года были новые инициативы — по выплатам ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет, по единовременным выплатам на детей от трех до 16 лет и других. И было необходимо максимально оперативно все организовывать, доводить эти средства до наших жителей. Работа проведена большая, все сделано без сбоев, без накладок», — подчеркнул Андрей Травников.

«Это действительно был год интенсивной работы. Пенсионная система решала поставленные перед ней задачи в непростых условиях. И заканчиваем мы работу в 2020-м в таком же темпе: все выплаты детям до семи лет пяти тысяч рублей мы осуществим до 15.00 31 декабря», — доложил Александр Терепа.

Всего, по его словам, новосибирским семьям будет перечислено 1,38 млрд рублей — только на реализацию «предновогодней» инициативы Президента Владимира Путина, обозначенной им во время итоговой пресс-конференции 17 декабря.

«Наша основная функциональная работа — это обязательное пенсионное страхование граждан. В этом году расходы бюджета ПФР по Новосибирской области составляют 178,8 млрд рублей, из них 148 млрд — страховые пенсии и пенсии по гособеспечению», — сообщил управляющий отделением ПФР по Новосибирской области.

Также Александр Терепа отметил, что в отделении проводится постоянная работа по внедрению новых современных технологий, автоматизации. Все больше новосибирцев получают услуги Пенсионного фонда без личного посещения ПФР и МФЦ.

Напомним, что с 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Автоматически были начислены в июле единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет тем семьям, кто получил такую выплату в июне.

Ряд региональных социальных пособий также уже выплачивается в беззаявительном порядке. Не нужно теперь обращаться отдельно за СНИЛС. Детям, родившимся после 15 июля 2020 года, страховой номер индивидуального лицевого счёта присваивается автоматически по данным ЗАГСа, после этого он направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуг (данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на Госуслугах).

Работа по повышению качества предоставления услуг, введению проактивного принципа оказания услуг, является приоритетной для Правительства Новосибирской области.

«Сегодня скорость реакции, в том числе, Пенсионного фонда на ситуацию, на новые задачи очень высокая. Вы назвали сумму — 178 млрд рублей. Средства, которыми вам приходится оперировать, соизмеримы с областным бюджетом. В целом получателей субсидий и различных мер поддержки в Новосибирской области более 800 тысяч человек. При этом вы очень оперативно отреагировали на решение поставленной задачи о выплате предновогодних пяти тысяч. Президент озвучил инициативу в четверг, 17 декабря, а первые средства семьям стали поступать уже в понедельник, 21 декабря. Оперативность впечатляет, без новых технологий этого нельзя было бы сделать», — подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона поблагодарил управляющего отделением ПФР по Новосибирской области, весь коллектив отделения за работу, особенно в течение непростого 2020 года, поставившего новые задачи и обозначившего новые вызовы, и поздравил с 30-летием со дня основания ПФР. Андрей Травников особенно подчеркнул: Пенсионный фонд сделал получение выплат для населения комфортным.

Напомним, что ранее Губернатор поручил министерству труда и соцразвития региона совместно с управлением Пенсионного фонда организовать дежурство, горячие линии, чтобы оперативно рассматривать вопросы, замечания со стороны жителей Новосибирской области о получении выплат.

Источник: Правительство НСО