Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов вернётся на телеэкраны в 2021 году

Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек

Телеканал ТНТ покажет сериал "Полёт", участие в котором принял Михаил Ефремов, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Первой киносериальной премьерой ТНТ в 2021 году станет "Полет" - психологическая драма Петра Тодоровского-младшего, который выступил и сценаристом, и режиссером проекта. Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек", - говорится в пресс-релизе.

"Каждая серия "Полета" посвящена одной сильной человеческой истории. Ира (Оксана Акиньшина) устает быть идеальной женой и матерью. Жабенко (Михаил Ефремов) пытается справиться с зависимостями. Илюша (Павел Табаков) принимает своего внутреннего бунтаря и разрешает себе заняться мечтой - писательством. Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) выясняет отношения с родителями, жертвуя карьерой", - описали в пресс-службе сюжет сериала.