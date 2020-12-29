29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов вернётся на телеэкраны в 2021 году

15:45 29.12.2020 Фото: Legion Media
0

Первой киносериальной премьерой ТНТ в 2021 году станет "Полет.

% name% title
Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек

Телеканал ТНТ покажет сериал "Полёт", участие в котором принял Михаил Ефремов, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Первой киносериальной премьерой ТНТ в 2021 году станет "Полет" - психологическая драма Петра Тодоровского-младшего, который выступил и сценаристом, и режиссером проекта. Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек", - говорится в пресс-релизе.

"Каждая серия "Полета" посвящена одной сильной человеческой истории. Ира (Оксана Акиньшина) устает быть идеальной женой и матерью. Жабенко (Михаил Ефремов) пытается справиться с зависимостями. Илюша (Павел Табаков) принимает своего внутреннего бунтаря и разрешает себе заняться мечтой - писательством. Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) выясняет отношения с родителями, жертвуя карьерой", - описали в пресс-службе сюжет сериала.

изменил жизни новый фильм сериал Михаил Ефремов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете смотреть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Задолжал более 1 млн рублей алиментов житель Новосибирска. Новый год он встретит в спецприемнике
15:59 29-12-2020
Задолжал более 1 млн рублей алиментов житель Новосибирска. Новый год он встретит в спецприемнике
Не потушил сигарету и устроил пожар житель общежития в Новосибирске. Погибли двое
15:54 29-12-2020
Не потушил сигарету и устроил пожар житель общежития в Новосибирске. Погибли двое
Фото: Уберите это позорище хотя-бы до Нового года!
15:53 29-12-2020
Фото: Уберите это позорище хотя-бы до Нового года!
БердскОткрыли второй ковидный госпиталь в ЦГБ Бердска. Вместо кожно-венерологического диспансера на ул. Пушкина
15:46 29-12-2020
Открыли второй ковидный госпиталь в ЦГБ Бердска. Вместо кожно-венерологического диспансера на ул. Пушкина
Жертвы коронавируса: 562 скончались за сутки на 29 декабря в России
15:46 29-12-2020
Жертвы коронавируса: 562 скончались за сутки на 29 декабря в России
Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов вернётся на телеэкраны в 2021 году
15:45 29-12-2020
Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов вернётся на телеэкраны в 2021 году
Оперштаб: 27 002 зараженных коронавирусом за сутки на 29 декабря в России
15:44 29-12-2020
Оперштаб: 27 002 зараженных коронавирусом за сутки на 29 декабря в России
На какую пенсию могут рассчитывать самозанятые граждане в России. Какие налоги и взносы они платят?
15:40 29-12-2020
На какую пенсию могут рассчитывать самозанятые граждане в России. Какие налоги и взносы они платят?
Роторная дробилка для комков / регенераторы песка
15:32 29-12-2020
Роторная дробилка для комков / регенераторы песка
Лишили статуса "святого" в церкви Летающего Макаронного монстра Шнурова
15:29 29-12-2020
Лишили статуса