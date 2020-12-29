Индексации пенсии работающим пенсионерам потребовал от Путина глава профсоюзов

"Если человек свою пенсию заработал, заслужил её тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть!, - заявил Шмаков.

Михаил Шмаков назвал несправедливой заморозку индексации пенсий работающим

Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым 29 декабря. Обсуждали повышение МРОТ, прожиточного минимума и индексацию пенсий работающих пенсионеров, передает сайт Кремля.

Дословно

М.Шмаков: Ещё один вопрос, который уже давно поднимается у нас, будируется после вступления в действие обновлённой нашей Конституции, – это вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Потому что мы с самого начала считали, что это не совсем правильное решение (2016 года) было принято, когда индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили. Понятно, что там начисляются потом, возможно, какие-то компенсационные коэффициенты и так далее, тем не менее они не покрывают, по мнению самих пенсионеров, которые рассчитывают, естественно, все свои доходы, тех потерь, которые они получают.

Во-вторых, это решение привело к прекращению работы многими пенсионерами, которые до этого продолжали ещё работать, оставаясь на пенсии. Кстати, они платят и взносы в Пенсионный фонд. Поэтому мы выиграли порядка 70 миллиардов на первом этапе, когда это ввели, но потеряли порядка 500 миллиардов. То есть это несопоставимо. Пенсионер в принципе часть своей пенсии оплачивает своими дополнительными или уже текущими взносами в Пенсионный фонд. Поэтому мы считаем, что надо вернуться к этому вопросу, тем более что на совещании, мы знаем, которое было, которое Вы вели, по социальным вопросам с партиями 6 октября, Вы давали такое поручение с этим разобраться. Тем не менее мы вновь получаем от Правительства ответы о том, что это уже решено и к этому возвращаться не будем.

Я считаю, что стоило бы к этому возвратиться. Может быть, на эту тему тоже надо более активно дать поручение Правительству, чтобы оно внимательно просмотрело этот вопрос. Потому что это фактически ведь нарушение Конституции. Сейчас у нас в Конституции написано о том, что регулярная индексация пенсий. Там не написано каких – работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, – там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил её тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть.

В.Путин: Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают.

Но тем не менее Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения.

М.Шмаков: Конечно. Мы считаем, что надо к этому серьёзно подойти. Более того, это снимет серьёзное возникающее недоверие и напряжение.

В.Путин: Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией…

М.Шмаков: Если затрагивать это, если так уж, технически, говорить, то это будет ещё более затратно. Если индексировать, это потянет за собой, так сказать, изменение вообще всего подхода к пенсионному делу. Может быть, по пенсиям тоже стоит продолжить.

Кстати, мы не завершили те основные направления развития пенсионной системы, которые принимали в 2012 году, мы часть сделали и потом остановились в силу разных причин. Это не значит, что зловредно остановлено. Но я считаю, что надо дальше продолжить дискуссии совершенствования пенсионной системы. У нас осталась всё равно как бы всеобщей, ещё идущей из прошлого.

А сегодня у нас есть совершенно разные категории занятых, которым можно и нужно, наверное, делать совершенно разные пенсионные системы, но сопрягаемые. Здесь очень тонкая вещь, надо, чтобы специалисты продолжили работу над этой сложной темой.