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Зачем дистант облекать в закон? Куда исчезнут школы?

17:50 30.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Новый законопроект разделяет полномочия Минобрнауки и Минпросвещения по установлению этого порядка для школ и вузов. Но он не подразумевает ухода от традиционных занятий в школах!

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Законопроект призван урегулировать дистанционное обучение

В Госдуме рассматривается законопроект, который позволит Минпросвещения самостоятельно устанавливать порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в школах. Значит ли это, что Минпросвещения сможет переводить все школы на дистант? Мифы об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" развеял министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов: Объясню. Данный законопроект, не вводя чего-то принципиально нового, систематизирует те нормы, которые отчасти уже были раньше, четко прописывая полномочия, помогая с порядком действий органам управления образования и школам.

Суть в том, что если по объективным причинам субъект РФ принимает решение о временном переводе школ на дистанционное обучение (это может быть грипп, коронавирус или другая угроза здоровью школьников), то нам нужна современная нормативная база: как организовать этот формат, как будут выставляться оценки, как будет проходить освоение того или иного материала, регламентация. Новый законопроект разделяет полномочия Минобрнауки и Минпросвещения по установлению этого порядка для школ и вузов. Но он не подразумевает ухода от традиционных занятий в школах! Живой диалог учителя с учеником - это основа нашего образования, основа программ воспитания, которые мы активно разворачиваем сейчас во всех школах, и это неизменно.

дистанционное обучение законопроект полномочия формат школы Сергей Кравцов Минпросвещения Госдума
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