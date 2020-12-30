Можно ли работать 30 декабря 2020 года в Полнолуние? Что точно нельзя делать сегодня

30 декабря наступает Данилов день

30 декабря наступает Данилов день или Даниил Зимоуказчик. На что нужно обратить особое внимание в эти сутки, так это на сны. Они вещие, а поэтому отнестись к ним следует со всей серьезностью. Главное не будите спящего. Есть поверье, что во время сна душа покидает тело и во избежание неприятностей, человека лучше не трогать.

Днем 30 декабря женщинам нельзя шить и заниматься рукоделием, так как это, по народному мнению, может притянуть неприятности. А еще, чтобы изгнать хворь, наши предки в этот день не пили воду до посещения бани. А чтобы деньги водились, с утра клали в карман монетку.

Источник: izvmor.ru