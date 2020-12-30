С наступающим Новым годом 2021 чудесные поздравления в прозе

Поздравления с наступающим Новым годом 2021 в прозе

Поздравления с наступающим Новым годом 2021 в прозе.

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Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем году. Пусть Новый год войдет в нашу жизнь бурей положительных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Желаю всем здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!

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Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

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Наступает Новый год. Это еще один новый шанс для каждого из нас. Шанс исправить старые ошибки, начать жизнь с чистого листа, простить обиды и отпустить негатив. Я хочу пожелать всем лёгкости, терпения, спокойствия, семейного счастья и материального благополучия! Будьте искренними, отзывчивыми и доброжелательными! Помните, что добро всегда возвращается и побеждает зло. Пусть в грядущем году к вам вернется все ваше добро и победит трудности и тяготы жизни! С Новым годом!

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С наступающим Новым годом! Пускай ваш год будет радостным. Здоровья и любви, как можно больше. Пускай во всех делах к вам присоединится удача и везение!

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Старый год завершает свое шествие! Он не спеша идет, согнувшись под тяжестью событий, которые делали его счастливым и не очень, ярким и радостным, трудным и благополучным, полным самых разных сюрпризов и происшествий. Но на смену ему стремительно летит молодой, энергичный и полный жизни новый год. Пускай он принесет с собой только счастье и благополучие. Пускай он проносится легко и ярко. Пускай в нем не будет места грусти, бедам и печали. Желаю только успехов, осуществления всех задуманных планов и добрых открытых сердец. С наступающим!

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Пускай наступающий Новый год принесет только счастье, удачу и позитив! Желаю стального здоровья, море искренних улыбок и безграничной любви! Пусть этот замечательный праздник будет полон приятных сюрпризов!

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С наступающим Новым годом! Пусть он непременно принесет с собой удачу, радость, здоровье и много приятных встреч. Желаю, чтобы в новом году сбылись самые заветные желания, чтобы каждый день был наполнен счастьем, и не осталось места для грусти. И, конечно, я желаю горы подарков. С наступающим!

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С наступающим Новым годом! Искренне желаю, чтобы он был наполнен неожиданными подарками, позитивными эмоциями и светлыми мгновениями. Пусть этот сказочный праздник принесет в вашу жизнь перемены к лучшему, чудеса, радости и исполнит самые фантастические мечты!

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Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вместе с праздником в дверь постучались счастье, достаток, мир и любовь. Желаю, чтобы этот год был успешным, добрым, благополучным и удачным. Желаю, чтобы повсюду сопутствовали крупное везение и чудесное вдохновение.

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От всей души поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю встретить его в кругу семьи и дорогих сердцу людей, с большой радостью и замечательным настроением. Пусть в грядущем году во всех делах тебе сопутствует успех, работа приносит удовольствие, а благополучие множится. Желаю крепкого здоровья и самой искренней любви!

Источник: pozdravok.ru