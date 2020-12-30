Правдивый гороскоп от Павла Глобы на 2021 год каждому знаку

Считается, что в год Быка следует действовать активно, дерзко и бескомпромиссно, однако это не всегда так. Для добрых людей будет много испытаний.

Этот год будет непростым для представителей самых добрых Знаков Зодиака

Наступает 2021 год Быка. Никто не знает, что именно ждет нас в будущем, но некоторую полезную информацию мы всегда можем узнать от астрологов — например, от Павла Глобы.

Этот год будет непростым для представителей самых добрых Знаков Зодиака. Считается, что в год Быка следует действовать активно, дерзко и бескомпромиссно, однако это не всегда так. Для добрых людей будет много испытаний, но звезды подарят им удачу и сделают их жизнь лучше, так что не стоит переходить на «темную сторону».

Овен

В эти двенадцать месяцев Овнов ожидает много трудностей, неурядиц и проблем, пройдя через которые, они смогут стать лучше. Это будет непростой год, в которой Овнам удастся достичь своих целей — как главных, так и второстепенных. Чтобы ускорить этот процесс, можно воспользоваться эффективным ритуалом на исполнение желаний. Очень важно верить в то, что все действия не бесполезны. Каждый шаг необходим — даже тот, который мы делаем назад. Порой без этого нам не удается посмотреть на свою жизнь со стороны и понять свои ошибки и недочеты.

Телец

У Тельцов самыми благоприятными месяцами можно назвать январь, март, апрель, ноябрь и декабрь. В это время можно пользоваться новыми способами прогнозирования судьбы, совершать крупные покупки, знакомиться с новыми людьми. Энергетика ночных светил будет в это время максимально благоприятной. Сложным будет лишь конец лета. В остальное время нужно действовать, ставить перед собой новые цели, решать проблемы. В целом 2021 год может стать довольно напряженным, однако Тельцам будет по силам решить все неурядицы. Нужно лишь немного терпения.

Близнецы

Амурная сфера для Близнецов станет самой главной, по крайней мере, в начале и в середине года. С конца лета можно поменять приоритеты на работу и бизнес — вторая половинка не будет против этого. Наоборот, любимый человек будет всячески поощрять развитие Близнецов. Кто-то даже сможет подкинуть интересные идеи, на которые стоит обратить пристальное внимание. Эффективные шепотки на любовь помогут ускорить поиски, а также помогут сгладить острые углы дома с уже имеющейся второй половинкой. Идеальное время для совместных дел и отдыха — сентябрь и октябрь.

Рак

Финансовая сфера и работа выйдут для Раков на первый план. В 2021 году звезды и планеты займут крайне удачное положение для покупки и продажи важных вещей. Можно совершать обмен, брать что-то в кредит или во временное пользование. Самое важное — не забывать про работу и бизнес. Нужно действовать максимально активно, без страха и сомнений. В эти двенадцать месяцев важно следовать пяти простым принципам повышения благосостояния. Необходимо помнить, что самое главное для большого заработка и успешной работы — это настрой.

Лев

У Львов ожидается множество трудностей и проблем на всех рубежах. Это значит, что в начале года придется взять себя в руки и действовать. Нужно опасаться любых рисков и необдуманных решений, принимая все происходящее мудро и смело. Да, придется иногда принимать поражения, но начиная с апреля-мая Львов ожидают глобальные перемены на всех фронтах. Заговоры от бед помогут обойти стороной многие неприятности. В любви Львам удастся найти или укрепить существующие отношения. В финансовой сфере их ожидают большие победы летом и осенью. Эти люди смогут найти или поменять работу, продвинуть новые идеи.

Дев

Девы в 2021 году будут иметь большой успех у противоположного пола. Им необходимо будет сделать все возможное для того, чтобы вторая половинка их не ревновала. Что касается одиноких представителей этого Знака, то у них появится много новых возможностей на этом фронте. Она смогут произвести сильное позитивное впечатление на кого угодно. Также в эти двенадцать месяцев их ожидает большой финансовый успех. Девам удастся найти свое предназначение. Существенную помощь в этом плане могут оказать советы нумерологов. Людей этого Знака ожидает весьма продуктивное время.

Весы

Амурная сфера выйдет на первый план. Весам стоит пользоваться действенными ритуалами на любовь, которые будут полезны как для свободных, так и для находящихся в отношениях или в браке людей. Звезды на стороне представителей этого Знака — они сделают их сильнее и мудрее. Ночные светила обострят шестое чувство Весов, помогут им обрести уверенность в себе и веру в лучшее. Это значит, что люди данного Знака смогут преуспеть и в финансовой сфере. Для этого им стоит осторожнее совершать покупки, избегая ненужных трат зимой и в конце лета.

Скорпион

Скорпионам стоит опасаться неприятных и токсичных людей, энергетических вампиров. Все эти люди будут заражать их негативом и пичкать сомнениями. Некоторые постараются ими манипулировать, что еще хуже. Идеальные Скорпионы в 2021 году — самостоятельные, самодостаточные, сильные ментально. Нельзя отказываться от своей мечты, даже если кто-то сказал, что воплотить ее невозможно. Целеустремленные люди данного Знака смогут доказать себе и окружающим, что чудеса случаются. Желательно избегать эгоизма и чрезмерного самолюбования. Это два мощнейших якоря, тянущих вниз.

Стрелец

Уже в начале зимы Стрельцам в голову начнут приходить новые интересные идеи. Им стоит как можно больше времени посвящать постановке правильных задач, оценке своих возможностей. В 2021 году тратить силы и время попусту звезды и планеты настоятельно не советуют. Ранее эксперты рассказывали, как правильно загадывать желания. Это тоже будет полезным в год Быка. Основу успеха для Стрельцов будет составлять удачная расстановка приоритетов. Чтобы избежать переутомления и снижения продуктивности, этим людям стоит тщательнее все планировать.

Козерог

Козерогов могут в 2021 году ожидать неприятные встречи с токсичными людьми. Нужно помнить о практических советах по борьбе с энергетическими вампирами. Такие люди будут блокировать удачу и мешать в достижении целей. Также из-за них могут пойти крахом планы, пропасть творческий настрой. Креативность Козерогов останется сильной, если те будут действовать самостоятельно. Чужие советы могут загнать этих людей в угол. В любовной сфере самыми лучшими качествами станут искренность, открытость, дружелюбие.

Водолей

Водолеи входят в список самых конфликтных и грубых Знаков Зодиака. Это действительно так, ведь они порой не могут контролировать свои эмоции. Большим плюсом для этих людей является умение быстро успокаиваться. В 2021 году не стоит таить обиды. Нужно открыто разговаривать с близкими людьми и друзьями обо всем, что не нравится. Год Быка станет отправной точкой в новое, светлое будущее. Начало года идеально подойдет для расставания с ненужными вещами. Также стоит больше внимания уделять здоровью, занимаясь спортом и борясь с вредными привычками.

Рыбы

Рыбам в 2021 году будет чаще улыбаться удача, если те будут больше путешествовать и находиться в движении. Речь не только о поездках, но и о ходьбе. Физическая активность поможет сохранить и приумножить удачу во всех сферах жизни. Самыми сложными этапами года будут конец весны и конец лета. В эти периоды стоит пользоваться приметами удачного дня, чтобы с самого утра быть настроенными на позитив: это поможет избежать неурядиц, проблем, вспышек гнева и неуверенности. В этом году Рыбы могут существенно изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Очень полезными будут советы восточных экспертов. В год Быка стоит чаще делать уборку по правилам фэн-шуй, чтобы привлекать обновление и удачу в свою жизнь. Павел Глоба же советует не унывать. Даже если весь мир против вас, это не отменяет того факта, что вы способны достичь любых целей.

Источник: dailyhoro.ru