Что нельзя при коронавирусе: Список запрещенных препаратов

Врачи рекомендуют не принимать лекарства без назначения

Список того, что нельзя принимать при коронавирусе из препаратов, а так же лекарства рекомендованные к употреблению, до сих пор меняется. Ежедневно добавляются новые препараты. Однако врачи рекомендуют не принимать лекарства без назначения.

Что нельзя принимать при COVID-19

Современные фармацевтические компании предлагают большой выбор противовирусных препаратов, однако, не все лекарства можно принимать пациенту с коронавирусной инфекцией.

Ибупровен. Французские ученые и врачи выяснили, что данный препарат негативно влияет на протекание болезни. Медики выявили закономерность, те пациенты, которые изначально имели легкую форму заболевания, после приема данного лекарства были немедленно госпитализированы в стационар. Состояние таких пациентов значительно ухудшилось. Всемирная организация здравоохранения не провела достаточных исследований, чтобы подтвердить ил опровергнуть этот факт, однако врачи настоятельно советуют не принимать данный препарат.

Нурофен. Это лекарство является производным ибупрофена. Поэтому многие медицинские работники относятся к нему с осторожностью. Без назначения врача данный препарат лучше не принимать. Заменить его можно парацетамолом.

Противомалярийные препараты. Во время начала коронавирусной эпидемии пациенты обратили свое внимание на эти медикаменты, однако, они не оправдали ожиданий. У тех, кто принимал данное средство, наблюдалось ухудшение состояния. Поэтому противомалярийные препараты в борьбе с коронавирусом признали неэффективными.

Иммуномодуляторы. Это вид препаратов, которые оказывают воздействие на иммунную систему организма. Человек не может отследить точный день, когда он заболел. За начало болезни обычно принимают такие симптомы как насморк, слабость, головные боли. Но это является лишь внешним проявлением борьбы иммунной системы организма с инфекцией. Выпивая в этот момент иммуномодулятор, человек не помогает, а наоборот нагружает иммунную систему. Такие препараты как Кагоцел и Циклоферон без рекомендации врача принимать нельзя.

Представители всемирной медицинской ассоциации врачей не рекомендуют самостоятельно принимать жаропонижающие препараты в том случае, если температура не выше 38. Это действие понижает сопротивляемость организма инфекции. Во время температуры от 37 до 38 градусов иммунная система борется с заболеванием.

Препараты, одобренные специалистами при коронавирусе

Препараты, прием которых одобрен всемирной ассоциацией врачей, являются наиболее аффективными в борьбе с инфекцией. Однако принимать их самостоятельно без назначения врача запрещено.

Парацетомол. ВОЗ рекомендует данный медикамент использовать вместо ибупрофена. Так как последний вызывает осложнения у больных Ковид-19.



Лекарство имеет множество побочных эффектов. Поэтому медики советуют принимать этот препарат только в экстренных случаях и под наблюдением врача.Новейшее изобретение российского фармакологического сообщества. Однако коронавир имеет побочные эффекты и противопоказан кормящим и беременным женщинам.Это синтетический глюкокортикостероидный препарат. Он стал широко известен благодаря противовоспалительным свойствам. Данный медикамент назначается больным, которые подключены к ИВЛ.

Чтобы ваш организм был способен бороться с любыми инфекциями, необходимо укреплять иммунитет. Откажитесь от вредных привычек, исключите вредную пищу, высыпайтесь

Итоги

COVID-19 появился совсем недавно. Поэтому врачи и ученые не до конца сформировали точный список препаратов и рекомендаций для лечения этого заболевания. Однако не стоит заниматься самолечением и при первых симптомах нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Источник: kleo.ru