Выписался из больницы избитый Павел Прилучный. С ним все хорошо?

Прилучного госпитализировали после драки в ночном клубе

Госпитализированный после драки в Калининграде российский актер Павел Прилучный выписался из больницы. Артист находится дома.

Сообщается, что после недельного пребывания в ГКБ №1 имени Пирогова врачи разрешили Прилучному выписаться. Ранее он перенес операцию на челюсти. По словам Прилучного, он чувствует себя хорошо и восстанавливается.

В больницу актер попал с травмами головы и разбитым лицом. Сам Прилучный рассказывал, что упал на асфальт и ударился головой. По другой информации, артиста избили в Калининграде, где он находился на съемках. Сообщалось, что он подрался с 34-летним владельцем клуба «Завод» Владимиром Семёновым. Якобы бизнесмен вызвал Прилучного на мужской разговор из-за Агаты Муцениеце. Ведь тот, будучи ее мужем, не только изменял актрисе, но и поднимал на нее руку. А владелец ночного клуба якобы решил показать, как поступают с такими «мажорами».