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Как работают автобусы на Новый год 2021 в Бердске

13:39 30.12.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Проезд для школьников в новогодние каникулы будет бесплатным.

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Коммерческие маршруты только 1 января будут работать по графику выходного дня

По расписанию рабочего дня будет работать общественный транспорт в Бердске 31 декабря.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 30 декабря начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина, с 1 по 10 января муниципальные автобусы работают по графику выходного дня. Все графики опубликованы на сайте горадминистрации.

Коммерческие маршруты работают 1 января с увеличенным интервалом по выходному дню — от 7 до 15 минут в зависимости от маршрута. Дальше уже в обычном режиме.

Проезд для школьников с 30 декабря до 10 января в муниципальных автобусах будет бесплатным, отметила Надежда Нятина.

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график новогодние праздники общественный транспорт Надежда Нятина Бердский отдел транспорта и дорожного хозяйства
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От редакции

Вы пользуетесь в праздники общественным транспортом?

Аноним, 30 декабря 2020 15:01
НВР:Вы пользуетесь в праздники общественным транспортом?

Нет! Это катастрофа Бердска много десятилетий! Эти небожители владельцы, никогда не пользуются антиуслугами этого позорища, а живут судя по поступкам в параллельной вселенной , где в отличии от Бердска общественный транспорт действительно ходит по времени расписания в полном объёме, а не на отвяжись, не нравится? Значит сделаем работу БАТП ещё хуже и уберём на фиг маршрутки из Бердска чтобы не ныли!

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