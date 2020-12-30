Как работают автобусы на Новый год 2021 в Бердске

По расписанию рабочего дня будет работать общественный транспорт в Бердске 31 декабря.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 30 декабря начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина, с 1 по 10 января муниципальные автобусы работают по графику выходного дня. Все графики опубликованы на сайте горадминистрации.
Коммерческие маршруты работают 1 января с увеличенным интервалом по выходному дню — от 7 до 15 минут в зависимости от маршрута. Дальше уже в обычном режиме.
Проезд для школьников с 30 декабря до 10 января в муниципальных автобусах будет бесплатным, отметила Надежда Нятина.
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Нет! Это катастрофа Бердска много десятилетий! Эти небожители владельцы, никогда не пользуются антиуслугами этого позорища, а живут судя по поступкам в параллельной вселенной , где в отличии от Бердска общественный транспорт действительно ходит по времени расписания в полном объёме, а не на отвяжись, не нравится? Значит сделаем работу БАТП ещё хуже и уберём на фиг маршрутки из Бердска чтобы не ныли!