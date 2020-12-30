Будет ли повышения налогов в 2021 году, ответил Силуанов

Дефицит бюджета РФ по итогам 2020 года составит 3,9% ВВП, или около 4 триллионов рублей.

В условиях коронакризиса повышения налогов не будет

Минфин не будет повышать налоги в случае ухудшения ситуации с доходами бюджета, заявил на брифинге министр финансов Антон Силуанов. При ухудшении ситуации министерство увеличит размещение гособлигаций или привлечение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Это не будут дополнительные налоговые обременения. Мы уже сейчас очень серьезно провели маневры, надо немножко пыл сбавить", – отметил министр.

"На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно мы здесь не будем планировать увеличения налоговой нагрузки. Если доходы не будут поступать, будем либо заимствовать, если это нефтегазовые доходы не будут поступать, будем осуществлять траты из Фонда национального благосостояния", — пояснил Силуанов.

Дефицит бюджета РФ по итогам 2020 года составит 3,9% ВВП, или около 4 триллионов рублей. На финансирования дефицита бюджета РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году направлено 300 миллиардов рублей. В 2021 году дефицит бюджета снизится до 2,4% ВВП, или до 2,75 триллиона рублей.

"Мы в этом году потратим, наверное, около 300 миллирадов рублей из 350 миллирадов рублей, которые были запланированы из ФНБ. Чуть лучше доходы идут в текущем году, чем ожидали, и можно будет не тратить столько денег, цена на нефть будет получше, чем ожидаем", – пояснил министр.

В 2021 году фонд будет пополняться, но часть его планируется тратить и на финансирование дефицита: "В 2022 году, исходя из действующих прогнозов цен на нефть, будем пополнять его". Силуанов сообщил и о планах заимствований – "в следующем году нам нужно будет занять около 3,7 триллиона рублей", включая 3 миллиарда долларов на внешних рынках.

Источник: Вести