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+153 зараженных коронавирусом за сутки на 30 декабря в Новосибирской области

13:12 30.12.2020 Фото: Оперштаб
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В отделениях реанимации находятся 144 человека. На ИВЛ – 37 пациентов.

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Скончались еще восемь пациентов

По данным оперативного штаба на утро 30 декабря в регионе зарегистрировано 27 736 случаев COVID-19 (+153 за сутки), в том числе у 1 621 ребенка. 23 758 пациентов выписаны с выздоровлением (+225 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 56 лет, 67 лет, женщины в возрасте 59 лет, 62 года, 65 лет,71 год, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 958 человек.

В отделениях реанимации находятся 144 человека. На ИВЛ – 37 пациентов.

Госпитализированы 11 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1894.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 133 пациента.

Всего в Новосибирской области сделан 1 069 841 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 7 447 жителей региона, 79 040 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 894 обращения, госпитализированы 28 человек.

Источник: Оперштаб

COVID-19 когда все это коронавирус пандемия смерть от COVID-19
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