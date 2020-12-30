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Красота / Общество

Пьер Нарцисс показал свою темнокожую дочку-красавицу

22:20 30.12.2020 Фото: instagram.com/p/CGm_WxEBHC9
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Настоящую популярность Пьеру Нарциссу принесло его участие в шоу «Фабрике звезд - 2», которое транслировалось на ТВ в начале 2000-х. Коронной песней артиста стал нашумевший хит «Шоколадный заяц».

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Родители скрывали наследницу долгое время, но когда Каролина подросла, она сама заявила о себе в социальных сетях

В начале 2000-х годов певец Пьер Нарцисс прославился благодаря своей песне «Шоколадный заяц». Хит принес большую известность артисту, который, к тому же, нашел в России свою любовь. У певца есть дочка, растущая настоящей красоткой.

Уроженец Камеруна Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза приехал в Россию в конце прошлого века. Он сразу же решил стать звездой и записался на несколько кастингов. Пьеру повезло: его взяли на эпизодическую роль в фильме «Сибирский цирюльник». Позднее мужчина поступил на факультет журналистики в МГУ, параллельно работая в ночных клубах. Он также выступал в команде КВН РУДН.

Настоящую популярность Пьеру Нарциссу принесло его участие в шоу «Фабрике звезд - 2», которое транслировалось на ТВ в начале 2000-х. Коронной песней артиста стал нашумевший хит «Шоколадный заяц». После участия в шоу певец стал появляться на телеэкранах все чаще. В России мужчина обрел не только славу, но и семью. Пьер Нарцисс женился на светловолосой красавице Валерии Калачёвой. Девушка подарила музыканту дочь, которую назвали Каролина.

Родители скрывали наследницу долгое время, но когда Каролина подросла, она сама заявила о себе в социальных сетях. В 2020 году девочке исполнилось уже 14 лет. На данный момент она активно развивается как блогер и модель. Девочка демонстрирует небывалые успехи, ведь от своих родителей Каролина взяла только лучшее. Красоту наследницы Пьера Нарцисса оценивают многие пользователи сети.

Сам Пьер, которому сейчас 43 года, и его супруга не смогли сохранить отношения даже ради дочери. В 2017 году Валерия подала на развод. Девушка утверждает, что Нарцисс ей не раз изменял, а также поднимал руку на нее и дочь.

Сейчас о личной жизни артиста мало что известно. Пьер Нарцисс уже длительное время не появляется на телеэкранах, а также не презентует новые музыкальные композиции.

Источник: kleo.ru

дочь звездные дети певец фото шоколадный заяц Пьер Нарцисс КВН РУДН
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Красивая "шоколадная зайка" у Нарцисса получилась?

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