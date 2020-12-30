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Умирающего ярко-рыжего щура нашли на улице в Бердске. Его спасают волонтеры

16:20 30.12.2020 Фото: предоставлено Еленой Шнайдер
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Сейчас для него лучше лекарство — обильный корм и покой.

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Из-за травмы у птицы начались проблемы с дыханием

Новосибирские волонтеры из центра реабилитации диких животных лечат ярко-рыжего щура. Его нашли на улице Бердска — он ударился и не смог летать.

— Это щур, молодой самец, поступил к нам 28 декабря из Бердска. Как и многие птицы, он стукнулся о стекло, упал и лежал, пока его не нашли. За это время он подмерз, у него появились хрипы при дыхании. Возможно, от того, что инфекцию подхватил, а возможно, что из-за травмы от удара. Сейчас для него лучше лекарство — обильный корм и покой, — рассказала КП-Новосибирск орнитолог Центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер.

Кстати, сейчас, с наступлением сильных морозов, щуры массово слетелись в Новосибирск и соседние города. В народе этих пернатых называют «финскими попугаями» из-за необычного окраса. Щуры любят лакомиться рябиной и боярышником, но у них есть и много конкурентов за эти ягоды.

Источник: КП

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