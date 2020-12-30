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Что просят россияне у Деда Мороза, показал опрос

21:14 30.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Далеко не все стали бы писать письмо с желаниями под Новый год. Впрочем, мечты оказались вполне предсказуемыми.

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Здоровье—самый желанный подарок

Россияне, если бы у них была возможность попросить Деда Мороза о самом главном для них, готовы просить у него в подарок здоровье себе, родственникам и всем людям, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Вопрос был сформулирован так: "Если бы в этом году вы писали письмо Деду Морозу, то что бы вы попросили в подарок?". И на втором месте после загаданного почти третью россиян (29 процентов) здоровья - пожелания окончания пандемии, появления вакцины от коронавируса и отмены ограничений (11 процентов). На третьем месте оказались пожелания хорошей жизни, повышения пенсии и мира во всем мире (по 8 процентов соответственно).

7 процентов опрошенных попросили бы в подарок на Новый год деньги и материальное благополучие , 6 процентов - наличие работы, 5 процентов - улучшения в медицине, 4 процента - квартиру или дачу, смену правительства, понижение цен на все и повышение зарплаты.

При этом 13 процентов вообще не стали бы писать письмо Деду Морозу, а 23 процента попросили бы то, что опросник не предлагал.

дед мороз здоровье пандемия пенсии подарок россияне ВЦИОМ
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