Вытрезвители и минимальная зарплата: Какие важные законы подписал Путин

Президент подписал ранее принятые Госдумой законы о запрете оборота и пропаганды "веселящего газа", о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, о номере "112", о молодежи и другие.

Президент подписал закон о вытрезвителях

Закон о вытрезвителях

Закон наделяет регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители. Вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации медвытрезвителей. Закон также не запрещает организовывать их на принципах партнерства с частными организациями, передает ГД.

За регионами закрепляются полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым. Правила их деятельности должно будет утвердить Правительство РФ.

Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.

«Веселящий газ»

Запрещается производство, изготовление, закупка, хранение, перевозка, пересылка, сбыт и пропаганда употребления закиси азота не по назначению, то есть не в медицинских, промышленных и технических целях. Также устанавливается административная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу закиси азота.

Обжалование автомобильных штрафов

Упрощается порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через единый портал Госуслуг. Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении.

Методика расчета МРОТ

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

Биометрия для идентификации онлайн

Закон направлен на совершенствование регулирования деятельности кредитных организаций по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации. Сбор биометрии для клиентов будет бесплатным. Все собранные банками биометрические персональные данные будут объединены в единой системе идентификации и аутентификации. Важно, что банки не смогут отказать в обслуживании клиентам, не давшим согласие на передачу своих биометрических персональных данных в единую биометрическую систему (ЕБС).

«112»

Инициатива позволит обеспечить работу единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» по всей стране. В настоящее время он уже действует в 56 субъектах Российской Федерации, и эта система зарекомендовала себя как эффективная.

Новый возраст молодежи

Закон определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». Фактически предложено закрепить статус молодежи. К ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Определены субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, цели, принципы, основные направления такой политики.

Санкции за цензуру

Нормы Закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» распространяются на владельцев информационных ресурсов, которыми пользуются россияне, в том числе от имени зарегистрированных СМИ, для распространения информации на государственном языке РФ и ее республик.

Владелец ресурса может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод, если будет ограничение распространения пользователями интернета общественно значимой информации в РФ — закон вводит такой статус. Касаться ограничение будет также сообщений и материалов зарегистрированных СМИ.

Санкции будут грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения и т. д., «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Иноагенты

Закон предусматривает возможность признания иностранными агентами физических лиц, определяет их статус и ответственность. По аналогии с правовым регулированием деятельности НКО, выполняющих функции иноагента, устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих на территории РФ без госрегистрации и получающих иностранное финансирование в целях участия в политической деятельности.

Комплексное развитие территорий

Закон направлен на совершенствование института комплексного развития территории и механизмов расселения аварийного жилья, а также жилья, подлежащего сносу или реконструкции на основании адресных программ в соответствии с жилищным законодательством.

Предполагается, что утвержденные адресные программы станут основанием для принятия субъектами РФ решений о комплексном развитии территорий, на которых расположены включенные в эти программы и соответствующие установленным критериям многоквартирные дома.

Сдерживание цен на продукты

В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости Правительство будет вправе устанавливать предельные розничные цены на эти продукты на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких субъектов РФ. Как отмечал ранее Председатель ГД Вячеслав Володин, «в этом случае мы сможем спрашивать с Правительства уже в порядке контроля за ту работу, которую они обязаны будут сделать в соответствии с предоставленными им полномочиями».

Порядок деятельности иноагентов

Устанавливается уголовная ответственность за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов. Предлагается наказывать штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Проведение митингов

Определяется порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, а также порядок расходования таких пожертвований. Также уточняется порядок участия журналистов в публичном мероприятии.

Защита персональных данных

Закон запретит операторам размещать и распространять разрешенные человеком для распространения данные без его согласия. Получение согласия «по умолчанию» не допускается. Согласие на обработку данных может даваться непосредственно оператору или через специальную информационную систему Роскомнадзора. Отмечается, что молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.

Конфиденциальность данных оперативников

Запрещается разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. Поправки внесены в Закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.

Блокировка транспорта

За умышленное причинение вреда здоровью из‑за блокировки транспорта будет грозить ответственность. В случае причинения легкого вреда здоровью штраф составит до 500 тысяч, а срок лишения свободы до двух лет. За причинение вреда здоровью средней тяжести штраф составит до 600 тысяч, а срок лишения свободы до трех лет.