Чем заняться на новый год 2021

Что бы вы ни выбрали для отдыха в новогодние праздники, главное – чтобы это принесло радость и чувство, что вы сделали что-то, что любите, уделили время себе и своей семье и получили море положительных эмоций на весь следующий год

Новогодний стол, "Ирония судьбы", фейерверк... Встретить Новый год можно гораздо интересней! Мы предлагаем 12 идей, которые понравятся всем от мала до велика. Веселых праздников!

Повышение цен на авиабилеты заставляет многих пересмотреть свои планы на то, как встретить Новый год. Иногда кажется, что билет в Париж или на рождественскую ярмарку в Вене сделают вас счастливым. Однако даже если вы решили перенести задумку на какое-то время и поехать в другое место или остаться в родном городе, новогодние каникулы могут стать незабываемыми, ведь радость от впечатлений не зависит от стоимости билетов и пройденных километров.

Мы придумали 12 вариантов, как встретить Новый год и интересно провести длинные праздничные выходные: и для тех, кто готов купить билет на самолет и улететь далеко-далеко, и для тех, кто хочет провести праздники в России.

Каждый день – новый город

Как ни странно, многие видели больше зарубежных городов, чем российских. То, что находится рядом, кажется, всегда будет доступно, поэтому снова покупаешь билеты в Турцию или Барселону и откладываешь поездку по Золотому кольцу.

Во время длинных новогодних каникул можно совершить несколько небольших экскурсий в ближайшие города (например, в Коломну, Суздаль, Владимир и другие), если многодневный тур по стране пока не входит в ваши планы. Даже побывав в этих местах ранее, например, в командировках, не поленитесь приехать еще раз, но уже в роли туриста: прогуляться по городу без спешки и осмотреть его самые интересные уголки.

В каждом городе найдутся и величественные церкви, и исторические здания, и характерные промыслы. Например, на трассе в Покрове есть магазин пряников, его трудно не заметить и тяжело не вернуться на обратном пути. Классические пряники, с государственной символикой или смешными зайцами и дельфинами, в глазури или без, маленькие и гигантские — можно запастись подарками для всех друзей!

Или в Коломне пастила ручной работы в магазине при фабрике, где на театрализованной экскурсии можно вместе с детьми посмотреть, как и из чего готовят сладости, а потом накупить гору разноцветных коробочек с пастилой разных вкусов, формы и консистенции. Еще в Коломне есть музей «Калачная», где продают калачи навынос в виде забавных завитушек, горячие, в бумажных пакетах, люди выстраиваются в очередь за ними прямо на улице!

Экологическая ферма

Хотите выпасть из информационного потока на все новогодние каникулы и отдохнуть душой и телом — отправляйтесь в деревню. Энтузиасты в разных российских городах сейчас активно развивают такой вид туризма. Например, экологическая ферма есть в Московской области, в деревне Сивково. Здесь можно снять домик, покататься на снегоходе, в санях или даже на лошадях, порыбачить на озере и поохоться в специально отведённом месте. А ещё своими глазами увидеть, как живут куры, козы, коровы, погладить и покормить животных.

Можно нарядить елку прямо в лесу, как в мультике «Простоквашино», и питаться блюдами русской кухни, приготовленные из фермерских продуктов в местном ресторане. Отличный вариант, как встретить Новый год без телевизора, оливье, речи президента и взрывов хлопушек за окном.

Новый год в замке

Встречали ли вы когда-нибудь Новый год в настоящем замке со средневековым пиром, которым руководит монах из прошлых столетий? Во многих замках есть возможность поселиться на несколько дней, учиться готовить старинные блюда, танцевать, как это делали несколько веков назад, и рассказывать друг другу страшные мистические истории. Так, например, это организовано в замке Норвилишкес в Вильнюсе.

За одну поездку можно посмотреть сразу несколько замков: катание на санях, долгие прогулки и дегустации национальных блюд обеспечены. Единственный недостаток такого отдыха в том, что в замке может быть довольно прохладно, ведь это не полноценная гостиница, так что пледы и теплую одежду возьмите с собой. От Москвы до Вильнюса меньше двух часов полета и много прямых рейсов.

Оздоровительные поездки

Думая о новогодних каникулах, многие мечтают не об исчерченном вдоль и поперек путеводителе и экскурсиях с утра до вечера, а о тихом спокойном месте, где можно было бы спать, читать столько, сколько никогда не успеваешь во время рабочих будней, и гулять на свежем воздухе.

Если у вас есть две недели отпуска, устройте себе оздоровительный отдых, например, в Карелии, в местах, которые славятся своими лесами, озерами и чистейшим воздухом. Можно выбрать тот вид лечения, который подходит именно вам, например, программу детоксикации. Очищать организм и набираться сил вы будете под контролем врачей, которые назначат соответствующие процедуры: обертывания, массажи, посещение бассейна и многое другое. Для тех, кто хочет после нового года увидеть заветные цифры на весах, есть программа лечебного голодания.

В такую поездку можно запросто брать и детей. Во время взрослых процедур с малышами посидит няня, а старшие смогут параллельно с вами пройти свою программу: ходить в бассейн, сауну, на физкультуру, массаж, пить фиточаи и кушать по специальному меню. Детский досуг в таких клиниках обычно тоже организован.

Отдыхая в Карелии, можно добраться до Мурманска, чтобы познакомиться с историей и культурой коренных народов Крайнего Севера, прокатиться на упряжке, запряженной оленями, на снегоходе или вездеходе и увидеть северное сияние. Комфортные домики там тоже есть.

Йога-тур в Азии

Если вы увлекаетесь йогой или давно хотели попробовать, что это такое, есть возможность провести новогодние каникулы в необычной обстановке, пронизанной высокими энергиями древних духовных традиций, в компании единомышленников. Не так важно, волнует вас укрепление мира на земле или вам просто любопытно, что такое йога, главное — выбрать надежных организаторов тура. Предложений много: Непал, Бали, Камбоджа, Таиланд и другие райские места — на любой вкус.

Чем вы там будете заниматься? Семинары, медитации, собственно занятия йогой, лекции о ведической философии и теории йоги и несколько дней полноценного отдыха, кроме того, возможность питаться, избегая мяса, не вызывая при этом недоуменных взглядов. Даже если забыть о романтических книгах про то, какое прозрение наступает у людей в подобных местах, можно с уверенностью сказать, что от бытовых проблем и рабочих вопросов неделя в таком режиме отвлечет точно.

Горнолыжный курорт

Необязательно ехать в далекую Австрию, чтобы первый раз встать на лыжи. Горы есть и в России, и туризм там хорошо развит. Например, в Западной Сибири, в Кемеровской области, есть курорт Шерегеш. Горнолыжные трассы Шерегеша соответствуют стандартам Международной федерации лыжного спорта, это позволяет проводить соревнования самого высокого уровня, а уж просто покататься будет в удовольствие.

Первый раз на лыжи можно встать под руководством инструктора. Для маленьких туристов (от 3 лет) работают Ski-board-школа и детские лыжные ясли «Неваляшка», есть крытый каток. Жить можно рядом в коттедже, гостевом доме или традиционном отеле.

Гастрономический тур в Грузию

Бывали в гастрономических турах в Испании, дегустировали сыры во Франции и итальянские блюда где-нибудь в Риме? Для шикарного ужина необязательно сидеть в мишленовском ресторане с вышколенными официантами и вычурным меню. Отправляйтесь в Грузию! Что-что, а интересная кухня вам будет обеспечена. И даже не мучайтесь вопросом, как встретить Новый год: в полночь вам предложат не просто праздничный стол, а настоящий кулинарный пир.

Хинкали, сациви, чахохбили, хачапури и ачма — все это наверняка знакомо вам, благодаря грузинским ресторанам, которые в последнее время открываются едва ли не десятками в одной только Москве, но, конечно, на родной земле и из других продуктов и вкус у блюд будет немного другой. Не удивляйтесь, если на завтрак вам принесут шашлык, салат и только что испеченный лаваш. Вообще приготовьтесь не дегустировать, а есть — в полном смысле этого слова. Кроме этого, можно посмотреть на Тбилиси с высоты птичьего полета, поднявшись на гору в фуникулере (и днем, и вечером, чтобы сделать потрясающие кадры), погулять по интересным улицам, выбрать и увезти домой много знаменитого местного вина.

Музей елочной игрушки

В городе Клин в Московской области есть музей елочной игрушки «Клинское подворье» и фирменный магазин фабрики по производству новогодних украшений — «Елочка». В музее, который работает круглый год, можно посмотреть на богатую коллекцию старинных и советских игрушек, понаблюдать за тем, как стеклодувы и художники по росписи создают современные украшения. Для малышей проводят театрализованные экскурсии.

В праздничном настроении в городах нет недостатка. Начиная с ноября, магазины и торговые центры наряжают елки и выставляют в продажу тематические товары, но одно дело купить новогодние украшения в супермаркете, а другое — отправиться за ними в небольшое путешествие.

Прыжки на батуте, оленья ферма и флоатинг

Если вы раздумываете, как встретить Новый год в Москве, рекомендуем обратить внимание на массу интересных мест в столице. Например, заняться модным сейчас видом спорта — прыжками на батуте. Это развлечение доступно и детям, и взрослым, и экстремалам, и совсем неопытным спортсменам. Организаторы обещают с помощью прыжков избавить от стресса, синдрома хронической усталости, сосудистых проблем и даже помогут сбросить вес.

Не нужно обладать специальными навыками, чтобы начать прыгать, можно делать это в группах или индивидуально. Безопасная обстановка в таких клубах создана по определению, поэтому бояться нечего, а вот сделать то, о чем мечтал с детства, — взлететь до самого неба, — конечно, можно и нужно.

Еще один метод борьбы со стрессом и просто увлекательное занятие — катание на лошадях. Прогуляйтесь верхом на коне по лесу (если вы делаете это впервые или посадили на лошадь ребенка, рядом будет идти инструктор) или подойдите к делу более серьезно — возьмите уроки иппотерапии (упражнения на лошади без седла).

С детьми можно съездить на оленью ферму. Наверняка, сначала дети вам даже не поверят, ведь кажется, что олени бывают только в сказках. А оказывается, что их можно и погладить, и пообнимать, и покормить! Вы увидите, как животных запрягают в сани, на которых потом можно будет и прокатиться.

Еще одно оригинальное и модное нынче развлечение-расслабление — флоатинг. Это погружение в необычную ванну, которая заполнена водой и солью. Вокруг — стены, сквозь которые не проникают ни звуки, ни свет, ни запахи, — полная темнота и тишина, на тело не действует сила гравитации, мышцы расслаблены, мозг перестает обрабатывать тонны информации. Некоторые ощущают такой катарсис, что начинают ходить на эту процедуру регулярно.

Новогодний марафон

Многие из нас обещают начать вести здоровый образ жизни с понедельника, после отпуска или с 1 января (нужное подчеркнуть). А что если приступить к выполнению задуманного с первых минут 2020 года? Такую возможность дарит необычный Новогодний марафон, проводящийся в швейцарском Цюрихе! Забег стартует прямо под залпы праздничных фейерверков, а помимо налобных фонариков участники могут украсить свой костюм колпаком Деда Мороза или элементами маскарада.

Каждый выбирает подходящий ему «размер» марафона: четыре круга по 10 км, полумарафон из двух кругов, только один забег на 10 км или марафонскую эстафету. Кстати, маленькие путешественники тоже могут приехать в Цюрих для участия в специальном детском Kids Run, который к тому же бесплатный (в отличие от марафона для взрослых)! А после пробега все собираются в спортивном зале на старте, где всю ночь работает ресторан и играют популярные диджеи.

Многодневный поход по горам

Как встретить Новый год, чтобы потом еще долго вспоминать об этой необычной праздничной ночи? Соберите походный рюкзак и отправляйтесь в Марокко покорять таинственные Атласские горы! Вас ждет прогулка по глубокому каньону через финиковые и оливковые рощи. Неприступные каменные города-крепости в горах покажутся декорациями, оставшимися от съемок какого-нибудь фильма о персидских шахах. А кульминацией похода станет восхождение на высочайшую вершину Северной Африки, гору Тубкаль.

Новогоднюю ночь вы проведете у костра под небесным звездным ковром в берберском поселении посреди пустыни Сахара. Кстати, не забудьте захватить с собой небольшие сувениры для коллег-путешественников, которые составят вам компанию в этом захватывающем праздничном приключении. А бонусом к марокканскому треккингу станет отдых на прекрасных пляжах на берегу Атлантического океана и прогулка по пестрым восточным базарам, которая послужит отличной заменой европейским рождественским ярмаркам!

Благотворительность и волонтерство

В детстве мы ждали подарков от Деда Мороза, а теперь выросли и сами можем творить чудеса, ведь это совсем не сложно! Посвятите несколько дней новогодних каникул организации настоящего праздника для тех, кто нуждается в этом больше всего. Вас всегда будут рады видеть в детских домах и больницах, куда можно привезти различные игрушки и конструкторы, канцелярские товары и раскраски. Некоторые благотворительные фонды, например, «Весна в сердце», устраивают сбор подарков по списку пожеланий от конкретных детей-сирот. Если вы хорошо ладите с малышами, предложите свою помощь в проведении новогоднего праздника, возможно, даже в обличье Снегурочки или Деда Мороза.

Не меньше заботы и тепла в новогодние праздники ждут и одинокие пожилые люди. Для них тоже устраивается сбор подарков такими благотворительными фондами, как, например, «Старость в радость». В домах престарелых очень ждут презентов в виде календарей, красивых кружек и сладостей. Кроме того, помочь можно организацией досуга и праздничной программы, фотосъемкой или парикмахерскими навыками.

Есть и другие интересные идеи, как встретить Новый год, помогая нуждающимся. Например, посетите модный рынок Helper’s Bazar, где можно отыскать дизайнерские вещицы и оригинальные продукты со скидками до 70%, при этом все вырученные от продажи средства будут отправлены в благотворительные фонды.

Кстати, волонтерством можно заниматься не только дома, но и в поездках по миру!

Что бы вы ни выбрали для отдыха в новогодние праздники, главное – чтобы это принесло радость и чувство, что вы сделали что-то, что любите, уделили время себе и своей семье и получили море положительных эмоций на весь следующий год.

Источник: momondo.ru