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Здоровье / Общество

Что делать при отравлении на Новый год и что категорически запрещено

10:50 31.12.2020 Фото: pixnio.com
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Не рекомендуется употреблять теплую воду, потому что это может вызвать интоксикацию. Она всасывается в желудке, а вместе с ней и токсины от испорченного продукта.

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Встреча Нового года 2021 – это не только веселье, но и пышные застолья

Узнайте, как помочь при отравлении и что нельзя категорически делать в данной ситуации.

Встреча Нового года 2021 – это не только веселье, но и пышные застолья. Как правило, многие блюда остаются на следующий день и с большим аппетитом съедаются, но, с этим нужно быть предельно осторожным. Иначе отравления не избежать! Если вы все-таки почувствовали недомогание:

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Нужно выпить от 1 до 3 литров воды;
Не пейте воду из-под крана, наберите себе холодную кипяченную воду.
Также же вы можете попробовать такой рецепт: 1 ст. л. соли или соды на литр воды. Этот раствор выпивайте небольшими глотками, а после надавите на корень языка. Таким способом вы вызовете рвотный рефлекс;
Когда желудок очиститься от токсинов, восстановите свой водный баланс. Подойдет минеральная вода. Вещества, содержащиеся в минералке, помогают в быстром восстановлении недостающих электролитов.

ВТОРОЙ ЭТАП

Найдите в своей аптечке сорбент. Он поможет вам в нейтрализации оставшихся токсинах в желудочно-кишечном тракте и остановит диарею. Кроме того, это средство славится от различных проблем ЖКТ — следствия праздничного застолья;
Чтобы придать себе силы – заварите крепкий чай. Напиток поднимет давление и улучшит тонус организма;
Чтобы нормализовать терморегуляцию – укройтесь теплым пледом и отдохните;

В случае, если ваше состояние не улучшается, обращайтесь к семейному врачу или в 103!

ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

Не рекомендуется употреблять теплую воду, потому что это может вызвать интоксикацию. Она всасывается в желудке, а вместе с ней и токсины от испорченного продукта. Все это тут же попадает в кровь и разносится дальше по организму. Нельзя принимать душ при отравлении. Есть риск, что сосуды расширятся еще больше, и тогда не избежать проблем с сердцем.

Источник: ivona.bigmir.net

алкоголь запреты интоксикация новый год отравление советы сорбент
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