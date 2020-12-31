«Где трусы?": С Региной Тодоренко произошел казус на отдыхе

Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото.

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками пикантным снимком

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в белье телесного цвета, которое сливается с цветом кожи, на берегу моря. Пляжный образ артистка дополнила распущенными волосами и естественной красотой. Под публикацией Регина иронично спросила:

«Где трусы?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Тодоренко активно транслирует личную жизнь в социальных сетях, а фанаты с огромным интересом наблюдают за звездой, комментируя каждую публикацию. Поклонники отнеслись с юмором к своеобразному снимку певицы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Трусы-невидимки???». «Ну и выбрали Вы себе купальник, Регина...» «А трусы ветром сдуло??». «Красивые трусов не надевают». «Офигеть, подумала, что вы голая». «Да вам и без трусов можно. Отличная фигура». «В восторге!»

Источник: ivona.bigmir.net