31.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

«Где трусы?": С Региной Тодоренко произошел казус на отдыхе

11:20 31.12.2020 Фото: instagram.com/p/CJX3zc3hQEj
0

Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото.

% name% title
Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками пикантным снимком

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в белье телесного цвета, которое сливается с цветом кожи, на берегу моря. Пляжный образ артистка дополнила распущенными волосами и естественной красотой. Под публикацией Регина иронично спросила:

«Где трусы?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Тодоренко активно транслирует личную жизнь в социальных сетях, а фанаты с огромным интересом наблюдают за звездой, комментируя каждую публикацию. Поклонники отнеслись с юмором к своеобразному снимку певицы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Трусы-невидимки???». «Ну и выбрали Вы себе купальник, Регина...» «А трусы ветром сдуло??». «Красивые трусов не надевают». «Офигеть, подумала, что вы голая». «Да вам и без трусов можно. Отличная фигура». «В восторге!»

Источник: ivona.bigmir.net

комментарии певица пикантный снимок трусы фигура фото Регина Тодоренко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам фигура Регины?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался глава племзавода "Ирмень" Юрий Бугаков. Дата и место похорон
12:30 31-12-2020
Скончался глава племзавода
Выпустили уютное новогоднее поздравление «Яндекс» и «Хадн дадн». Смотрите видео
12:30 31-12-2020
Выпустили уютное новогоднее поздравление «Яндекс» и «Хадн дадн». Смотрите видео
"Андрей Гайдулян дэб" и "Польская корова": Названы главные мемы уходящего 2020 года
12:28 31-12-2020
Сделал из навоза символ нового года художник из Якутии
12:26 31-12-2020
Сделал из навоза символ нового года художник из Якутии
Обжаловать штраф за нарушение ПДД теперь можно дистанционно. Путин подписал указ
12:25 31-12-2020
Обжаловать штраф за нарушение ПДД теперь можно дистанционно. Путин подписал указ
Стал звездой Сети толстый кот Орешек с очень странной мордой
12:23 31-12-2020
Стал звездой Сети толстый кот Орешек с очень странной мордой
Поздравление с новым годом 2021 короткие и веселые
12:20 31-12-2020
Поздравление с новым годом 2021 короткие и веселые
Очень серьезные и опасные последствия коронавируса в легкой форме озвучил врач
12:17 31-12-2020
Очень серьезные и опасные последствия коронавируса в легкой форме озвучил врач
Смогут легально осуществлять операции с криптоактивами с 1 января жители России
12:15 31-12-2020
Смогут легально осуществлять операции с криптоактивами с 1 января жители России
Получило разрешение Минздрава на исследования препарата-антидота для лечения коронавируса ФМБА
12:00 31-12-2020
Получило разрешение Минздрава на исследования препарата-антидота для лечения коронавируса ФМБА