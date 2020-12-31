Проезд подорожает в 2021 году: сколько будет стоить билет на метро и автобус?

Проезд на общественном транспорте в Москве подорожает

Стоимость проезда в общественном транспорте российской столицы изменится в 2021 году. Одна поездка по «Тройке» уже со 2 января подорожает на два рубля.

Единый транспортный портал Москвы опубликовал сообщение, из которого следует, что проезд по карте «Тройка» в наступающем году будет стоить 42 рубля. За разовую поездку при оплате картой банка пассажиры будут платить на два рубля больше — 46 рублей.

Билет на 60 поездок на 45 дней подорожает в свою очередь на 1,67 рубля, и стоимость его достигнет в результате 2 070 рублей.

Какой будет стоимость проездных билетов для студентов и школьников в Москве с 2021 года

Льготные проездные для школьников и студентов тоже подорожают. Билет на месяц на метро обойдется уже не в 405, а в 415 рублей. Проездной на наземный общественный транспорт будет стоить при этом не 265, а 270 рублей, сообщили в Дептрансе российской столицы.

Сколько будет стоить безлимитный билет на наземный транспорт на месяц в Москве в 2021 году?

Официальные представители транспортного ведомства подчеркнули, что тарифы изменились минимально. Безлимитные тарифы на год и на 90 дней решено было оставить на прежних уровнях. Билеты будут стоить 19 500 и 5 430 рублей соответственно.

«Единый» билет обойдется жителю Москвы уже не в 57, а в 60 рублей. Стоимость двух поездок составит в следующем году не 114, а 120 рублей.

«Эти билеты востребованы в основном у людей, которые редко пользуются городским транспортом», — уточнили в пресс-службе департамента.

Департамент транспорта Москвы жалуется на падение выручки

В пресс-службе столичного Департамента транспорта сообщили о падении билетной выручки на треть по итогам уходящего года. При этом в 2021-м объем трат на электроэнергию, топливо, комплектующие и инфраструктуру вырастет, как ожидается, не менее чем на шесть процентов, отметили в профильном ведомстве.

Источник: Пронедра