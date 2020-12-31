На пьяных водителей в новогодние праздники нашлась управа

Количество машин в праздничные дни на российских дорогах заметно ниже, но это не значит, что пешеходы могут расслабиться, считает общественный деятель.

Количество машин в праздничные дни на российских дорогах заметно ниже

Праздничный трафик на дорогах ниже обычного, но возрастает риск встретить пьяного водителя. Как снизить вероятность такой встречи, рассказал в интервью радио Sputnik председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов.

Количество машин в праздничные дни на российских дорогах заметно ниже, но это не значит, что пешеходы могут расслабиться, считает общественный деятель. Владимир Соколов полагает, что в праздники есть выше опасность встретить пьяного водителя.

"В праздники трафик разряженный, загрузка 1-3 балла. Если люди празднуют, выпили, они не садятся за руль. Но достаточно много среди водителей выявляется людей в нетрезвом виде, это очень печально. Можно сделать безопасными пешеходные пешеходы, остановки общественного транспорта, но, если пьяный человек садится за руль, от него можно ожидать чего угодно", – считает Владимир Соколов.

Снизить количество пьяных за рулем можно разными способами, но наиболее действенный, по словам Владимира Соколова, увеличить количество полицейских на дорогах.

"Присутствие полицейского на дороге стимулирует соблюдение правил дорожного движения. Если водитель не видит полицейского на дороге, то чувствует себя совершенно вольготно. Он знает, где камеры, навигатор подсказывает, перед камерой снижает скорость. Где камера не стоит и не видно полицейского, нарушение правил ПДД превалирует", – сказал Владимир Соколов в интервью радио Sputnik