Коронавирус в Новосибирской области: +146 зараженных за сутки на 31 декабря

В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек. На ИВЛ – 28 пациентов.

В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек

По данным оперативного штаба на утро 31 декабря в регионе зарегистрировано 27 885 случаев COVID-19 (+149 за сутки), в том числе у 1 630 детей. 23 996 человек выписаны с выздоровлением (+238 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 54 года, 54 года, 58 лет, 62 года, 71 год и женщины в возрасте 65 лет, 70 лет, 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 967 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек. На ИВЛ – 28 пациентов.

Госпитализированы 6 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 765.

В больницы районов области госпитализированы 1 114 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 076 039 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4 477 жителей региона, 82 395 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2 061 обращение, госпитализированы 25 человек.

Источник: Оперштаб