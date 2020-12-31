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Лишила жизни своего мужа пожилая жительница Новосибирской области. Дело раскрыли спустя 10 лет

14:01 31.12.2020 Фото: Pixabay
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При проведении первоначальных следственных действий обвиняемая сообщила, что супруга избили неизвестные, когда тот в ночное время ходил на улицу.

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Расследование по уголовному делу в 2011 году было приостановлено
в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летней жительницы Новосибирска, которой предъявлено обвинение в совершении преступления почти 10-летней давности.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следователей СКР, 17 февраля 2011 года проживающая в Коченевском районе Новосибирской области женщина после ссоры с мужем нанесла ему множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и нижним конечностям.

Мужчину доставили в Коченевскую центральную районную больницу, где он впоследствии скончался.

При проведении первоначальных следственных действий обвиняемая сообщила, что супруга избили неизвестные, когда тот в ночное время ходил на улицу. Расследование по уголовному делу в 2011 году было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В сентябре 2020 года расследование возобновлено, следователями отделения по расследованию особо важных (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СКР по Новосибирской области проведены дополнительные следственные действия. В ходе допроса и очной ставки внук обвиняемой изобличил ее в совершении преступления. Были добыты иные доказательства, опровергающие защитную версию обвиняемой.

Уголовное дело направлено в Коченевский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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