Умер серийный убийца Самюэль Литтл в США

Литтл болел диабетом, кроме того, у него были проблемы с сердцем

Самюэль Литтл, который, как отмечала полиция, был самым результативным серийным убийцей в истории США, умер в среду в Калифорнии в возрасте 80 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей управления по вопросам исполнения наказаний.

Согласно его данным, Литтл болел диабетом, кроме того, у него были проблемы с сердцем. Как сообщила агентству спикер управления, в его смерти не обнаружили ничего подозрительного, точную причину смерти установит коронер.

В Калифорнии Литтл отбывал пожизненное заключение.

На его счету почти 60 подтвержденных убийств. Сам он сознался в убийстве 93 человек. Долгое время он отрицал причастность к преступлениям, однако в 2018 году сознался в них.