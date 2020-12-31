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Умер серийный убийца Самюэль Литтл в США

15:35 31.12.2020 Фото: AP Photo/Damian Dovarganes
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На его счету почти 60 подтвержденных убийств.

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Литтл болел диабетом, кроме того, у него были проблемы с сердцем

Самюэль Литтл, который, как отмечала полиция, был самым результативным серийным убийцей в истории США, умер в среду в Калифорнии в возрасте 80 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей управления по вопросам исполнения наказаний.

Согласно его данным, Литтл болел диабетом, кроме того, у него были проблемы с сердцем. Как сообщила агентству спикер управления, в его смерти не обнаружили ничего подозрительного, точную причину смерти установит коронер.

В Калифорнии Литтл отбывал пожизненное заключение.

На его счету почти 60 подтвержденных убийств. Сам он сознался в убийстве 93 человек. Долгое время он отрицал причастность к преступлениям, однако в 2018 году сознался в них.

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