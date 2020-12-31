Взыскал с России 5,7 млн рублей экс-губернатор Новосибирской области Юрченко за реабилитацию

Василий Юрченко получит с государства 5,7 млн рублей в порядке реабилитации

Василий Юрченко получит с государства 5,7 млн рублей в порядке реабилитации. Такое решение Железнодорожный суд Новосибирска принял 30 декабря. Речь идёт о возмещении экс-губернатору Новосибирской области имущественного вреда, причинённого в результате уголовного преследования.

Заявление в интересах Василия Юрченко подала его адвокат Алина Новикова. После его рассмотрения, суд принял решение удовлетворить требования в полном объёме и взыскал с Минфина РФ в пользу экс-губернатора 5 777 930 рублей 02 копейки в счёт возмещения имущественного вреда, причинённого уголовным преследованием, а также расходов на оказание юридической помощи. Постановление еще не вступило в законную силу.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Василия Юрченко в сентябре 2014 года за якобы допущенное превышение должностных полномочий при решении земельных вопросов. До этого по указу Владимира Путина он был отстранен от должности губернатора Новосибирской области в связи с утратой доверия. Но спустя три года уголовное преследование Юрченко по этому делу было прекращено за отсутствием состава преступления.