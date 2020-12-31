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Ельцин ушел в отставку 21 год назад. Смотрите, как это было

19:09 31.12.2020 Фото: Кадр из того самого обращения
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Слагая с себя полномочия, Ельцин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности президента Владимира Путина.

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Исторический момент

31 декабря 1999 года Борис Ельцин снял с себя полномочия президента Российской Федерации и объявил об этом в обращении к россиянам.

Федеральные каналы показали запись видеообращения за несколько минут до Нового года. «Дорогие друзья! Дорогие мои! Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам, как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку», — сказал глава государства.

Борис Ельцин отметил, что Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, и что он не должен мешать естественному ходу истории. По его собственным словам, он ушёл с должности не по состоянию здоровья, а «по совокупности всех проблем», отметив, что ему на смену приходит новое поколение.

Слагая с себя полномочия, Ельцин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности президента Владимира Путина. Досрочные выборы прошли 26 марта 2000 года, где нынешний руководитель Российской Федерации получил 52,94 процента голосов при явке 68,7 процента.

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