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Новогоднее видеообращение Путина к россиянам: Что сказал президент на встрече 2021 года

19:12 31.12.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год наступает в 15.00 мск. Смотрите видео.

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Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин, поздравляя россиян с новым 2021 годом, отметил, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет, был трудным, но Россия прошла его с достоинством.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год наступает в 15.00 мск. В 16.00 по московскому времени праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час - в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите 2021 год наступит в 18.00 по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ - в 19.00.

"Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всём мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придётся пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то - с горькими утратами близких, любимых людей", - сказал Путин в своем традиционном обращении.

Однако, по словам главы государства, 2020 год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надёжные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.

Поэтому, как отметил президент, год удалось пройти достойно. "Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие - в наших сердцах, в нашем характере и поступках", - сказал президент.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин в своей речи не обошел вниманием ветеранов. "Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что мы исполнили наш священный сыновний долг - с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы", - добавил он.

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