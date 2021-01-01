Чудесные поздравления на Рождество 2021 года. Стихи, проникающие в самое сердце

Пришла пора подготовки рождественских детских праздников — с помощью нашей подборки вы можете выбрать подходящее стихотворение о Рождестве и разучить его вместе со своим ребенком.

Пришла пора подготовки рождественских детских праздников

Ирина Афонская

Снег идет на Рождество

Снег идет на Рождество,



падает, как милость Божья.Снег идет — и волшебствов этот день случиться может.

Тишина и чистота,

ничего их не нарушит.

Верь: не даром красота,

раз она спасает душу.

Свыше послана тебе,



чудодейственная сила,это — смысл в твоей судьбеи разгадка тайны мира.

Снег идет — и, чуть дыша,

смотрим мы на мир крылатый.

Пробуждается душа,

омертвевшая когда-то.

Снег идет, снимая боль,



у земли обледенелой.Ты подставь ему ладонь:приземлится ангел белый.

Александр Вертинский

Рождество

Рождество в стране моей родной,

Синий праздник с дальнею звездой,

Где на паперти церквей в метели



Вихри стелют ангелам постели.

С белых клиросов взлетает волчий вой...

Добрый праздник, старый и седой.

Мертвый месяц щерит рот кривой,

И в снегах глубоких стынут ели.

Рождество в стране моей родной.

Добрый дед с пушистой бородой,

Пахнет мандаринами и елкой



С пушками, хлопушками в кошелке.

Детский праздник, а когда-то мой.

Кто-то близкий, теплый и родной

Тихо гладит ласковой рукой.

. . . . . . . . . . .

Время унесло тебя с собой,

Рождество страны моей родной.

Афанасий Фет



***

Ночь тиха. По тверди зыбкой

Звезды южные дрожат.

Очи Матери с улыбкой

В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних,

Вот пропели петухи,

И за ангелами в вышних



Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,

Озарен Марии лик.

Звездный хор к иному хору

Слухом трепетным приник,

И над Ним горит высоко

Та звезда далеких стран:

С ней несут цари Востока



Злато, смирну и ладан.

Александр Блок

***

Был вечер поздний и багровый,

Звезда-предвестница взошла.

Над бездной плакал голос новый -

Младенца Дева родила.

На голос тонкий и протяжный,



Как долгий визг веретена,Пошли в смятеньи старец важный,И царь, и отрок, и жена.

И было знаменье и чудо:

В невозмутимой тишине

Среди толпы возник Иуда

В холодной маске, на коне.

Владыки, полные заботы,



Послали весть во все концы,И на губах ИскариотаУлыбку видели гонцы.

Сочельник в лесу

Ризу накрест обвязав,

Свечку к палке привязав,

Реет ангел невелик,

Реет лесом, светлолик.



В снежно-белой тишинеОт сосны порхнет к сосне,Тронет свечкою сучок -Треснет, вспыхнет огонек,Округлится, задрожит,Как по нитке, побежитТам и сям, и тут, и здесь...Зимний лес сияет весь!

Так легко, как снежный пух,

Рождества крылатый дух

Озаряет небеса,

Сводит праздник на леса,

Чтоб от неба и земли

Светы встретиться могли,

Чтоб меж небом и землей

Загорелся луч иной,



Чтоб от света малых свечДлинный луч, как острый меч,Сердце светом пронизал,Путь неложный указал.

Ирина Афонская

***

Сегодня будет Рождество,

весь город в ожиданьи тайны,



он дремлет в инее хрустальноми ждет: свершится волшебство.

Метели завладели им,

похожие на сновиденье.

В соборах трепет свеч и пенье,

и ладана сребристый дым.

Под перезвон колоколов

забьётся колоколом сердце.



И от судьбы своей не деться –от рождества волшебных слов.

Родник небес – тех слов исток,

они из пламени и света.

И в мире, и в душе поэта,

и в слове возродится Бог.

Колдуй же, вьюга-чародей,

твоя волшебная стихия



преобразит в миры иныевсю землю, город, и людей.

Встречаться будут чудеса,

так запросто, в толпе прохожих,

и вдруг на музыку похожи

людские станут голоса.

Великий князь Константин Романов

Рождество Христово

Благословен тот день и час,

Когда Господь наш воплотился,

Когда на землю Он явился,

Чтоб возвести на Небо нас.

Благословен тот день, когда

Отверзлись вновь врата Эдема;

Над тихой весью Вифлеема

Взошла чудесная звезда!



Когда над храминой убогойВ полночной звездной полумглеВоспели «Слава в вышних Богу!» -Провозвестили мир землеИ людям всем благоволенье!Благословен тот день и час,Когда в Христовом ВоплощеньеЗвезда спасения зажглась!..Христианин, с Бесплотных ЛикомМы в славословии великомСольем и наши голоса!Та песнь проникнет в небеса.Здесь воспеваемая долуПеснь тихой радости душиПредстанет Божию Престолу!Но ощущаешь ли, скажи,Ты эту радость о спасеньи?Вступил ли с Господом в общенье?Скажи, возлюбленный мой брат,Ты ныне так же счастлив, рад,Как рад бывает заключенныйСвоей свободе возвращенной?Ты так же ль счастлив, как больной,Томимый страхом и тоской,Бывает счастлив в то мгновенье,Когда получит исцеленье?Мы были в ранах от грехов -Уврачевал их наш Спаситель!Мы в рабстве были - от оковОсвободил нас Искупитель!Под тучей гнева были мы,Под тяготением проклятья -Христос рассеял ужас тьмыНам воссиявшей благодатью.Приблизь же к сердцу своемуТы эти истины святые,И, может быть, еще впервыеВоскликнешь к Богу своемуТы в чувстве радости спасенья!Воздашь Ему благодаренье,Благословишь тот день и час,Когда родился Он для нас.

Саша Черный

Рождественское

В яслях спал на свежем сене

Тихий крошечный Христос.

Месяц, вынырнув из тени,

Гладил лен Его волос…

Бык дохнул в лицо Младенца

И, соломою шурша,

На упругое коленце

Засмотрелся, чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши

К яслям хлынули гурьбой,

А бычок, прижавшись к нише,

Одеяльце мял губой.

Пес, прокравшись к теплой ножке,

Полизал ее тайком.

Всех уютней было кошке

В яслях греть Дитя бочком…

Присмиревший белый козлик

На чело Его дышал,

Только глупый серый ослик

Всех беспомощно толкал:

«Посмотреть бы на Ребенка

Хоть минуточку и мне!»

И заплакал звонко-звонко

В предрассветной тишине…

А Христос, раскрывши глазки,

Вдруг раздвинул круг зверей

И с улыбкой, полной ласки,

Прошептал: «Смотри скорей!»

Валентин Берестов

Перед Рождеством

«И зачем ты, мой глупый малыш,

Нос прижимая к стеклу,

Сидишь в темноте и глядишь

В пустую морозную мглу

Пойдем-ка со мною туда,

Где в комнате блещет звезда,

Где свечками яркими,

Шарами, подарками

Украшена елка в углу!» —

«Нет, скоро на небе зажжется звезда.

Она приведет этой ночью сюда,

как только родится Христос

(Да-да, прямо в эти места!

Да-да, прямо в этот мороз!),



Восточных царей, премудрых волхвов,Чтоб славить младенца Христа.И я уже видел в окно пастухов!Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол!А ослик по улице нашей прошел!»

Иосиф Бродский

Рождественская звезда

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,



чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,младенец родился в пещере, чтоб мир спасти:мело, как только в пустыне может зимой мести.Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый париз воловьих ноздрей, волхвы -- Балтазар, Гаспар,Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,на лежащего в яслях ребенка издалека,из глубины Вселенной, с другого ее конца,звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

***

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.

Звезда светила ярко с небосвода.

Холодный ветер снег в сугроб сгребал.

Шуршал песок. Костер трещал у входа.



Дым шел свечой. Огонь вился крючком.И тени становились то короче,то вдруг длинней. Никто не знал кругом,что жизни счет начнется с этой ночи.Волхвы пришли. Младенец крепко спал.Крутые своды ясли окружали.Кружился снег. Клубился белый пар.Лежал младенец, и дары лежали.

В Рождество все немного волхвы...

В Рождество все немного волхвы.

В продовольственных слякоть и давка.

Из-за банки кофейной халвы

производит осаду прилавка

грудой свертков навьюченный люд:

каждый сам себе царь и верблюд.

Сетки, сумки, авоськи, кульки,



шапки, галстуки, сбитые набок.Запах водки, хвои и трески,мандаринов, корицы и яблок.Хаос лиц, и не видно тропыв Вифлеем из-за снежной крупы.

И разносчики скромных даров

в транспорт прыгают, ломятся в двери,

исчезают в провалах дворов,



даже зная, что пусто в пещере:ни животных, ни яслей, ни Той,над Которою – нимб золотой.

Пустота. Но при мысли о ней

видишь вдруг как бы свет ниоткуда.

Знал бы Ирод, что чем он сильней,

тем верней, неизбежнее чудо.

Постоянство такого родства –



основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде,

что Его приближенье, сдвигая

все столы. Не потребность в звезде

пусть еще, но уж воля благая

в человеках видна издали,

и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят



трубы кровель. Все лица, как пятна.Ирод пьет. Бабы прячут ребят.Кто грядет – никому непонятно:мы не знаем примет, и сердцамогут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке

из тумана ночного густого

возникает фигура в платке,



и Младенца, и Духа Святогоощущаешь в себе без стыда;смотришь в небо и видишь – звезда.

Константин Фофанов

***

Еще те звезды не погасли,

Еще заря сияет та,

Что озарила миру ясли



Новорожденного ХристаТогда, ведомые звездою,Чуждаясь ропота молвы,Благоговейною толпоюК Христу стекалися волхвы...Пришли с далекого Востока,Неся дары с восторгом грез,И был от Иродова окаСпасен властительный Христос.Прошли века... И Он распятый,Но все по-прежнему живойИдет, как истины глашатай,По нашей пажити мирской;Идет, по-прежнему обильныйСвятыней, правдой и добром,И не поборет Ирод сильныйЕго предательским мечом...

Борис Пастернак

Рождественская звезда

Стояла зима.

Дул ветер из степи.

И холодно было Младенцу в вертепе

На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.



Домашние звериСтояли в пещере,Над яслями теплая дымка плыла.Доху отряхнув от постельной трухиИ зернышек проса,Смотрели с утесаСпросонья в полночную даль пастухи.Вдали было поле в снегу и погост,Ограды, надгробья,Оглобля в сугробе,И небо над кладбищем, полное звезд.А рядом, неведомая перед тем,Застенчивей плошкиВ оконце сторожкиМерцала звезда по пути в Вифлеем.Она пламенела, как стог, в сторонеОт неба и Бога,Как отблеск поджога,Как хутор в огне и пожар на гумне.Она возвышалась горящей скирдойСоломы и сенаСредь целой вселенной,Встревоженной этою новой звездой.Растущее зарево рдело над нейИ значило что-то,И три звездочетаСпешили на зов небывалых огней.За ними везли на верблюдах дары.И ослики в сбруе, один малорослейДругого, шажками спускались с горы.И странным виденьем грядущей порыВставало вдали все пришедшее после.Все мысли веков, все мечты, все миры,Все будущее галерей и музеев,Все шалости фей, все дела чародеев,Все елки на свете, все сны детворы.Весь трепет затепленных свечек, все цепи,Все великолепье цветной мишуры...... Все злей и свирепей дул ветер из степи...... Все яблоки, все золотые шары.Часть пруда скрывали верхушки ольхи,Но часть было видно отлично отсюдаСквозь гнезда грачей и деревьев верхи.Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,Могли хорошо разглядеть пастухи.- Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, -Сказали они, запахнув кожухи.От шарканья по снегу сделалось жарко.По яркой поляне листами слюдыВели за хибарку босые следы.На эти следы, как на пламя огарка,Ворчали овчарки при свете звезды.Морозная ночь походила на сказку,И кто-то с навьюженной снежной грядыВсе время незримо входил в их ряды.Собаки брели, озираясь с опаской,И жались к подпаску, и ждали беды.По той же дороге чрез эту же местностьШло несколько ангелов в гуще толпы.Незримыми делала их бестелесность,Но шаг оставлял отпечаток стопы.У камня толпилась орава народу.Светало. Означились кедров стволы.- А кто вы такие? - спросила Мария.- Мы племя пастушье и неба послы,Пришли вознести Вам Обоим хвалы.- Всем вместе нельзя. Подождите у входа.Средь серой, как пепел, предутренней мглыТоптались погонщики и овцеводы,Ругались со всадниками пешеходы,У выдолбленной водопойной колодыРевели верблюды, лягались ослы.Светало. Рассвет, как пылинки золы,Последние звезды сметал с небосвода.И только волхвов из несметного сбродаВпустила Мария в отверстье скалы.Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,Как месяца луч в углубленье дупла.Ему заменяли овчинную шубуОслиные губы и ноздри вола.Стояли в тени, словно в сумраке хлева,Шептались, едва подбирая слова.Вдруг кто-то в потемках, немного налевоОт яслей рукой отодвинул волхва,И тот оглянулся: с порога на Деву,Как гостья, смотрела звезда Рождества.

Михаил Кузмин

Ёлка (отрывок)

С детства помните сочельник,

Этот детский день из дней?

Пахнет смолкой свежий ельник

Из незапертых сеней.

Все звонят из лавок люди,

Нянька ходит часто вниз,

А на кухне в плоском блюде

Разварной миндальный рис.

Солнце яблоком сгорает

За узором льдистых лап.

Мама вещи прибирает

Да скрипит заветный шкап.

В зале все необычайно,

Не пускают никого,

Ах, условленная тайна!

Все – известно, все ново!

Тянет новая матроска,

Морщит в плечиках она.

В двери светлая полоска

Так заманчиво видна!

В парафиновом сиянье

Скоро ль распахнется дверь?

Это сладость ожиданья

Не прошла еще теперь.



Стихи о Рождестве

Алексей Плещеев

Елка в школе

В школе шумно, раздается

Беготня и шум детей...

Знать, они не для ученья

Собрались сегодня в ней.

Нет, рождественская елка



В ней сегодня зажжена;Пестротой своей наряднойДеток радует она.

Детский взор игрушки манят:

Здесь лошадки, там волчок, Вот железная дорога,

Вот охотничий рожок.

А фонарики, а звезды,

Что алмазами горят!



Орехи золотые!Прозрачный виноград!Будьте ж вы благословенны,

Вы, чья добрая рука Выбирала эту елку

Для малюток!..

Редко, редко озаряет

Радость светлая их дни,

И весь год им будут сниться



Елки яркие огни.Стихи о РождествеАлексей Хомяков

***

В эту ночь Земля была в волненье:

Блеск большой диковинной звезды

Ослепил вдруг горы и селенья,

Города, пустыни и сады.

А в пустыне наблюдали львицы,

Как, дарами дивны и полны,

Двигались бесшумно колесницы,

Важно шли верблюды и слоны.

И в челе большого каравана,

Устремивши взоры в небосклон,

Три царя в затейливых тюрбанах

Ехали к кому-то на поклон.

А в пещере, где всю ночь не гасли

Факелы, мигая и чадя, —

Там ягнята увидали в яслях

Спящее прекрасное Дитя.

В эту ночь вся тварь была в волненье,

Пели птицы в полуночной мгле,

Возвещая всем благоволенье,

Наступленье мира на земле.

Источник: foma.ru