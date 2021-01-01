"Звездные" разводы 2020: мы больше не увидим вместе - Кристину Асмус и Гарика Харламова, Павла Прилучного и Агату Муцениеце, кого еще?

2020 год был полон неприятными сюрпризами. В то числе такими, как разводы любимых звезд. Кого в качестве пары мы с вами больше не увидим?

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Уходящий год не только подарил нам много красивых союзов, но и был богат на разводы. Кто освободился от уз брака в 2020-м или как минимум объявил о грядущем расставании, вспоминает АиФ.ru.

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Этот союз продержался целых восемь лет и закончился двумя одновременно опубликованными постами в Instagram от имени каждого из супругов, где они и рассказали о разводе: «Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет», — сообщил подписчикам Гарик.

В свою очередь актриса написала, что решение о разводе в их семье не было спонтанными и они шли к нему около года: «Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью».

О том, что могло спровоцировать разрыв, ходили самые разные слухи. Одни уверяли, что всему виной откровенные сцены Асмус в фильме «Текст», другие — что в паре появился третий лишний. Гарик сразу поспешил заверить «неравнодушных», что все эти версии не имеют отношения к реальности. «Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм „Текст“, ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает», — написал комик.

Илья Прусикин и Ирина Смелая

Фронтмен группы Little Big и его жена блогер Ирина Смелая пошли еще дальше, записав шестиминутное видео, где поведали всему миру о грядущем разводе. Во время ролика они смеялись, шутили и подкалывали друг друга. Казалось, еще чуть-чуть, и супруги передумают разводиться, обнимутся и продолжат жить долго и счастливо, но, увы, хэппи энда не произошло.

По словам Прусикина к расставанию их привел плотный гастрольный график группы Little Big и невероятно возросшая популярность коллектива. «Возник такой момент, что я постоянно в разъездах и постоянно занимаюсь группой, съемками и всем, всем, всем. А Ира постоянно просто ждала, у нас по факту семья была на расстоянии. И мне было плохо от этого, и Ире», — признался Илья. Ирина была солидарна с мужем, когда рассказывала о том, как их семья жила в последнее время. «Отношения на расстоянии — это полное говно, кто бы что ни говорил! Тем более если у вас семья. Я не понимаю, в каком состоянии пребывают люди. А-ля „сохранить семью ради ребенка“. Мне кажется, что это чистейший эгоизм, это не ради ребенка».

Кстати, своим мирным разводом супруги во многом обязаны их общему сыну Добрыне: «Вся суть в том, чтобы сделать это максимально безболезненно и супер „френдли“, чтобы каждый был счастлив, в том числе и ребенок», — говорила Ирина.

Иван Телегин и Пелагея

Развестись с супругом певица хотела так же тихо, как когда-то вышла за него замуж. Но если свадьбу скрыть удалось, то с разводом провернуть тот же номер не получилось. Пришлось объясняться в Instagram, который, к слову, ведет не сама артистка, а ее доверенные лица. «О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено», — говорилось в опубликованном от имени певицы сообщении.

Увы, и здесь случился промах, поскольку супруги не сошлись во взглядах по поводу совместно нажитого имущества. Адвокат Телегина уверяла, что аппетиты теперь уже бывшей жены хоккеиста постоянно растут, представитель артистки Филипп Рябченко в интервью «Газета.ru» говорил, что это не так: «Я не понимаю, что там растет. Вопрос по требованиям у нас не рассматривался несколько месяцев. Мы как заявили первоначально, так ничего и не поменялось».

Кстати, еще будучи женатым человеком, Иван смог устроить личную жизнь с другой блондинкой — бизнесвумен Марией Гончар, а вот что сегодня происходит на личном фронте Пелагеи, сказать сложно.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Расставания с певицей лишило Дмитрия не только красавицы жены, но и поста гендиректора в ее компании. Стоит отметить, что Полина до конца хранила молчание и не афишировала разрыв с супругом, даже когда Исхаков опубликовал пост в своем Instagram на эту тему. «Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все», — написал фотограф.

В конце ноября Гагарина официально подала документы на развод. И теперь паре приходится держать настоящую оборону от журналистов, которые жаждут получить комментарии. Дмитрий уже пожаловаться, что представители СМИ чуть ли не охотятся за ним. «Иногда, дело доходит до прямого преследования на улице (люди выскакивают из машин с камерами наперевес, караулят меня). Заявляю, что на данном этапе я не готов дать развёрнутые комментарии либо выступать в каком-то телешоу по этому поводу. Вы не за тем бегаете! Во всяком случае, пока», — сообщил бывший возлюбленный звезды.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

О разводе эта пара также объявила в Instagram, одновременно опубликовав соответствующие посты. «Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни и вообще были честны про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать», — сообщил Прилучный. Агата тоже разоткровенничалась и призналась, что до сих пор любит мужа, однако это не мешает ей официально расторгнуть брак. Сейчас этих постов уже нет в соцсетях звезд, они их по каким-то причинам удалили, правда, это не означает, что супруги решили помириться. Тем более что Прилучному приписывают новый роман с Мирославой Карпович (ее СМИ наградили незавидным титулом «разлучница»), хотя, конечно, ни Павел, ни звезда «Папиных дочек» не комментируют эти слухи.

Источник: АиФ