Подробный астрономический прогноз на январь 2021 года: приближение земли к Солнцу, звездопады, затмения

2 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2021 году.

2 января 2021 года расстояние между Солнцем и нашей планетой минимально в году

Новый 2021 год, юбилейный, гагаринский год – 12 апреля исполнится 60 лет первому полету человека в космос, начнется с красивых небесных подарков – самое большое Солнце года и новогодний звездопад Квадрантиды:

2 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца , что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2021 году.

, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2021 году. В ночь со 2 на 3 января прольется первый новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час.

прольется – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час. · 24 января у Меркурия хорошая вечерняя видимость при ясной погоде.

Знаменитая пара гигантов встретится в январе с Солнцем – 24 января Сатурн и 29 января Юпитер в соединении с Солнцем.



ЯРКИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 2021:

ЗАТМЕНИЯ В 2021 ГОДУ:

2021 год подарит нам 4 затмения! Два солнечных (кольцеобразное и полное), и два лунных (полное и частное). С территории России можно будет наблюдать два лунных затмения (в мае и ноябре) и одно солнечное затмение (в июне):

26 мая – полное затмение Луны (макс. фаза 1,01 в 14:19 мск). Теневое затмение продлится 3 часа 8 минут, однако полная фаза будет продолжаться только 19 минут, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Частные и теневые фазы затмения смогут увидеть жители восточных регионов нашей страны. Лунное затмение, придется на дневное время для большей части России и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткая полная фаза может быть видна только в Хабаровском и Приморском краях, на полуостровах Камчатка и Чукотка и прилегающих территориях. Чуть далее на запад можно будет увидеть только убывающие частные фазы затмения. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес и пройдет через северную часть земной тени.

Интересно, что полное затмение произойдет в Суперлуние 2021 года. В полнолуние 26 мая будет самая большая полная Луна 2021 года, Суперлуна!

10 июня – кольцеобразное затмение Солнца (макс. фаза 0,915 в 13:43 мск) Наблюдается в Северной Канаде, Гренландии и России. Кольцеобразная и частные фазы кольцеобразного затмения будут видны с территории России и СНГ.

Наблюдается в Северной Канаде, Гренландии и России. 19 ноября – частное затмение Луны (макс. фаза 0,97 в 12:04 мск) с глубиной погружения в южную часть земной тени на 0,97 лунного диаметра. Видимость различных фаз затмения в Южной Америке, Тихом Океане, Индонезии, Австралии, Азии и Дальнем Востоке. Полностью затмение смогут наблюдать жители Северной Америки, Чукотки и Камчатки. Частные и теневые фазы затмения смогут увидеть жители восточных регионов нашей страны.

с глубиной погружения в южную часть земной тени на 0,97 лунного диаметра. Видимость различных фаз затмения в Южной Америке, Тихом Океане, Индонезии, Австралии, Азии и Дальнем Востоке. Полностью затмение смогут наблюдать жители Северной Америки, Чукотки и Камчатки. Частные и теневые фазы затмения смогут увидеть жители восточных регионов нашей страны. 4 декабря – полное затмение Солнца (полная фаза 1 минуты 54 секунды в 10:34 мск) Полоса полной фазы затмения пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, а также по Антарктиде. наблюдать это затмение смогут немногочисленные исследователи ледяного континента. Небольшие частные фазы затмения будут наблюдаться на юге Африки и на юге Австралии. В России не будут наблюдаться даже частные фазы затмения.

ЗВЕЗДОПАДЫ 2021 ГОДА:

Только во время августовских Персеид будет благоприятная видимость метеоров, так как Луна не будет мешать наблюдениям.

Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом.

В 2021 году благоприятная видимость максимума только у одного из трех крупных звездопадов - у Персеид, а вот Квадрантиды и Геминиды будут падать при лунном свете.

ПИКИ ЗВЕЗДОПАДОВ И ФАЗА ЛУНЫ:

3 января — Квадрантиды (ZHR=120) - Луна около последней четверти,

22 апреля — Лириды (ZHR=90) - около первой четверти,

6 мая — Эта-Аквариды (ZHR~60) - после последней четверти,

12 августа — Персеиды (ZHR=110) - между новолунием и первой четвертью,



СУПЕРЛУНА 2021 ГОДА:

8 октября — Дракониды (ZHR~10, всплески до ZHR~100-400) - между новолунием и первой четвертью,21 октября — Ориониды (ZHR~20) - около полнолуния,17 ноября — Леониды (ZHR=15) - около полнолуния,14 декабря — Геминиды (ZHR=150) - между первой четвертью и полнолунием.

Самые крупные на небе полнолуния 2021 года наблюдаем в апреле и мае, но наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты – явление Суперлуния ­– произойдет 26 мая.

Видимость больших планет в 2021 году благоприятна:

Меркурий в течение года достигнет 3 утренних (март, июль, октябрь) и 3 вечерних (январь, май, сентябрь) элонгаций, не отходя от Солнца более чем на 27 градусов. Лучшая вечерняя для нашей страны будет в мае, а лучшая утренняя – в октябре.

Для Венеры в 2021 году благоприятным временем для наблюдений будет вторая половина года (29 октября – максимальная вечерняя элонгация 47 градусов).

Для Марса 2021 год - благоприятное время для наблюдений только в первую половину года. Во второй половине 2021 года видимость планеты неблагоприятна, т.к. 8 октября планета достигнет соединения с Солнцем.

Наилучшая видимость Юпитера (созвездия Козерог и Водолей) относится к периоду противостояния (20 августа).

Сатурн (созвездие Козерог) также лучше всего виден близ противостояния 2 августа.

Уран (созвездие Овен) и Нептун (созвездие Водолей) покажутся наблюдателям осенью, они являются осенними планетами, т.к. вступают в противостояние с Солнцем, соответственно, 4 ноября и 14 сентября.

КАЛЕНДАРЬ. ЯНВАРЬ 2021

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ РОДИЛИСЬ:

4 января – 378 лет (04.01.1643) со дня рождения Исаака Ньютона – английского физика, математика, механика и астронома, одного из создателей классической физики.

8 января – 79 лет (08.01.1942) со дня рождения Стивена Хокинга (Stephen Hawking) – английского физика-теоретика и популяризатора науки, физика-теоретика, космолога и астрофизика, писателя.

10 января – 85 лет (10.01.1936) со дня рождения Роберта Вилсона (Robert Wilson) – американского физика, лауреата Нобелевской премии по физике в 1978 году «за открытие микроволнового реликтового излучения» (совместно с Арно Алланом Пензиасом)

12 января – 114 лет (12.01.1907) со дня рождения Сергея Павловича Королева – основоположника отечественной практической космонавтики, советского учёного, конструктора ракетно-космических систем, председателя Совета главных конструкторов СССР, академика АН СССР

17 января – 174 года (17.01.1847) со дня рождения Николая Егоровича Жуковского – русского учёного-механика, основоположника гидродинамики и аэродинамики как науки, заслуженного профессора Московского университета, почётного члена Московского университета, заслуженного профессора Императорского Московского технического училища; член-корреспондента Императорской Академии наук по разряду математических наук

21 января – 118 лет (21.01.1903) со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова – советского физика, «отца» советской атомной бомбы, трижды Героя Социалистического Труда, академика АН СССР и АН Узбекской ССР, доктора физико-математических наук, профессора, основателя и первого директора Института атомной энергии. Главного научного руководителя атомной проблемы в СССР, одного из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях. Лауреата Ленинской премии и четырёх Сталинских премий.

22 января – 113 лет (22.01.1908) со дня рождения Льва Давидовича Ландау – советский физик-теоретик, основатель научной школы, академик АН СССР. Лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года. Герой Социалистического Труда.

25 января – 285 лет (25.01.1736) со дня рождения Жозефа Луи Лагранжа – французского математика, астронома и механика итальянского происхождения

28 января – 410 лет (28.01.1611) со дня рождения Яна Гевелия – польского астронома, конструктора телескопов

ИЗБРАННЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ 2021 В АСТРОНОМИИ:

1 января – 2 года (01.01.2019) со дня сближения АМС «Новые горизонты» с объектом пояса Койпера Ultima Thule (2014 MU69)

1 января – 220 лет назад, в 01.01.1801, Джузеппе Пиацци открыл первую малую планету (астероид Церера), в августе 2006 года Церера была признана самой близкой к Солнцу карликовой планетой

2 января – 182 года назад, 02.01.1839 г, Луи Дагером была получена первая фотография Луны



ИЗБРАННЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ 2021 В КОСМОНАВТИКЕ:

5 января – 16 лет назад (05.01.2005) была открыта карликовая планета Эрида5 января – 116 лет назад (05.01.1905) Чарльз Перрайн открыл спутник Юпитера Элара (Elara)7 января – 411 лет назад, в 1610 году, Галилео Галилей открыл 4 главных спутника Юпитера. На сегодняшний день ученым известно 79 спутников Юпитера, среди которых Галилеевы спутники – самые крупные11 января – 234 года назад, 11.01.1787, Уильям Гершель открыл спутники Урана12 января – 201 год Британскому Королевскому астрономическому обществу12 января – 111 лет появления «Большой январской кометы 1910 года»– это короткопериодическая комета из семейства Юпитера, которая была открыта 17 января 1786 года французским астрономом Пьером Мешеном (Pierre Mechain) в Парижской обсерватории17 января – 92 года назад мы узнали о расширении Вселенной - Э. Хаббл25 января – 17 лет назад, 25.01.2004, на Марс высадился марсоход«Mars Exploration Rover В»26 января – 16 лет назад, 26.01.2005, у карликовой планеты Хаумеа был открыт ее первый спутник ХииакаКомета Хякутаке— долгопериодическая комета, в момент открытия комета имела звездную величину +11m и находилась в 2 а.е. от Солнца. Видимый размер ее составлял 2,5 минуты. Комета прошла в 0,102 а.е. от Земли 26-го марта того же года и достигла перигелия 2-го мая. В максимуме блеска комета достигла почти нулевой звездной величины 0m(!) и легко наблюдалась невооруженным глазом, поэтому и была названа «Большой кометой 1996 года». В дни сближения с Землей она очень быстро передвигалась по небу, со скоростью 3/4 градуса в час. За предшествующие 20 лет более яркой кометы не было.31 января – 159 лет назад, в 31.01.1862, американский астроном Альван Грэм Кларк при испытании изготовленного им объектива (диаметром 45 см) открыл рядом со звездой Сириус (α Большого Пса) маленькую звёздочку – спутник СириусаЭто был триумф «астрономии тяготения». По значению это открытие не уступает открытию Нептуна

2 января – 62 года назад, 02.01.1959, Советским Союзом был осуществлен запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1»

2 января – 17 лет назад, 02.01.2004, КА «Стардаст» (Stardust) посетил комету 81Р/Вильда (Wild 2)

4 января – 17 лет назад, 04.01.2004, на Марс высадился марсоход Spirit – «Mars Exploration Rover A»



АСТРОНОМИЧЕСКИЙ НЕБЕСНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ 2021

8 января – 48 лет (08.01.1973) запуску автоматической межпланетной станции «Луна-21», которая 15 января 1973 года доставила на Луну14 января – 16 лет (14.01.2005) спуска КА «Гюйгенс» на поверхность Титана (спутника Сатурна)30 января – 57 лет назад, 30.01.1964, в Советском Союзе выведены на высокие околоземные орбиты научные станции, предназначенные для изучения верхних слоев атмосферы и радиационных поясов Земли. Первая станция удалялась от земной поверхности на 7100 км, а вторая - на 68 200 км.

Здесь (и далее в обзоре) приводится московское время. Тмск = UT + 3ч. (где UT – Всемирное время).

У Луны указана фаза Ф (0,0+-): Ф = 0,00(новолуние), Ф = 0,50+(первая четверть), 1,00(полнолуние), Ф = 0,50-(последняя четверть); у светил – их звездная величина (+-0,0m)

1 января – Луна (Ф= 0,95-) проходит в 1,5°севернее звездного скопления Ясли (М44)

2 января – Земля в перигелии своей орбиты, на самом близком расстоянии от Солнца 147093168,5107 км (0,9832571 а.е.) в 2021 году, видимый диаметр Солнца – наибольший в 2021 году (32 угловые минуты 35 секунд) (17:00)

2 января – Луна (Ф= 0,84-) проходит в 3,6°севернее Регула

2-3 января – максимум действия метеорного потока Квадрантиды из созвездия Волопаса. Ожидается до 110 метеоров в час. Радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Видимость неблагоприятная – убывающая Луна, еще близка к полнолунию (30.12) помешает любоваться звездопадом, так как всю ночь будет сиять над юго-восточным горизонтом (17:00)

4 января – Луна (Ф= 0,66+) близ Урана



ЗВЕЗДНОЕ НЕБО ЯНВАРЯ

6 января – Луна (Ф= 0,45-) проходит в 6°севернее Спики (+1,0m) 02:008 января – окончание вечерней видимости Юпитера10 января – Луна (Ф= 0,12-) проходит в 6° севернее Антареса (+1,1m) 07:0010 января – Меркурий (-0,9m) проходит в 1,6°севернее Сатурна (+0,6m) вечерняя заря11 января – Меркурий (-0,9m) проходит в 1,4° от Юпитера (-1,9m) вечерняя заря11 января – Луна (Ф= 0,03-) проходит в 1,5°южнее Венеры (-3,9m) 23:0011 января – окончание утренней видимости Венеры11 января – окончание полярной ночи в городе Мурманске расположенным за Северным полярным кругом (66,6° с. ш.). Полярная ночь — период, когда Солнце более суток не появляется из-за горизонта. Полярная ночь на широте Мурманска (69°с.ш.) длится со 2 декабря по 10 января12 января – окончание активности метеорного потока Квадрантиды14 января – Луна (Ф= 0,01+) проходит в 2,3° южнее Меркурия (–0,9m) 13:0014 января – Луна (Ф= 0,01+) близ Меркурия, Юпитера и Сатурна14 января – Уран в стоянии с переходом от попятного движения к прямому 15:0017 января – Луна (Ф= 0,18+) проходит в 4° южнее Нептуна и севернее Цереры 13:0018 января – начало вечерней видимости Меркурия20 января – Марс (+0,2m) проходит в 1,6° севернее Урана (+5,8m) 24:0021 января – Луна (Ф= 0,53+) проходит в 3° южнее Урана (+5,8m) 12:0021 января – Луна (Ф= 0,53+) проходит в 5,1° южнее Марса (+0,2m) 12:0023 января – Луна (Ф= 0,71+) проходит южнее Плеяд24 января – Луна (Ф= 0,79+) проходит в 4° севернее Гиад и Альдебарана (+0,9m) 07:0027 января – Луна (Ф= 0,89+) проходит в 4,2° южнее Поллукса (+1,2m) 18:4028 января – Луна (Ф= 1,0) проходит в 2,3° севернее звездного скопления Ясли (М44)30 января – Меркурий достигает стояния с переходом от прямого движения к попятному 05:0030 января – Луна (Ф= 0,98-) проходит в 3,2° севернее Регула (+1,4m) 11:00

Январское звездное небо считается одним из самых красивых. Высоко над южным горизонтом поднимаются созвездия Орион, Телец, Возничий. Можно наблюдать самую яркую звезду ночного неба – Сириус, знаменитые туманности: Конская Голова и Туманность Ориона, красивейшие звездные скопления Плеяды и Гиады.

Кроме этого, в южной области неба также высоко над горизонтом расположилось созвездие Близнецы. Звезды Кастор (α Близнецов) и Поллукс (β Близнецов) представляют головы близнецов Диоскуров. Под ними – Малый Пес, а вблизи горизонта – Большой Пес с самой яркой звездой всего ночного неба Земли – Сириусом. Три яркие звезды над южным горизонтом составляют астеризм «зимний треугольник»: Сириус (альфа Большого Пса), Бетельгейзе (альфа Ориона) и Процион (альфа Малого Пса). К востоку от Малого Пса расположились Рак и поднявшийся над горизонтом Лев.

Млечный Путь простирается с юго-востока к северо-западу и проходит вблизи области зенита.

На севере у самого горизонта находятся Лира и Лебедь, над ними Цефей, восточнее – восходит Северная Корона, Геркулес, а над ним – Голова Дракона. Виден хорошо узнаваемый ковш Большой Медведицы. На северо-востоке вблизи горизонта поднялось созвездие Волопас. В январе Волопас восходит высоко над горизонтом в восточной части неба. В этом созвездии находится радиант новогоднего звездопада Квадрантиды.

НОВОГОДНИЙ ЗВЕЗДОПАД КВАДРАНТИДЫ СО 2 НА 3 ЯНВАРЯ

Метеорный поток Квадрантиды, который действует с 28 декабря по 12 января, достигнет максимума активности в ночь с 2 на 3 января (по прогнозам IMO www.imo.net). В ночь максимума ожидается до 110 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта.

Квадрантиды можно наблюдать на всей территории России. Для того чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид. Радиант Квадрантид (область вылета метеоров) находится в созвездии Волопас. Метеорный дождь лучше наблюдать после полуночи, так как радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи.

Условия наблюдения Квадрантид – неблагоприятны! Убывающая почти полная Луна, (полнолуние было

30.12) помешает любоваться звездопадом, так как всю ночь будет сиять над юго-восточным горизонтом.

ЛУНА

ЛУНА В ЯНВАРЕ 2021:

1 января – Луна (Ф= 0,95-) проходит в 1,5°севернее звездного скопления Ясли (М44)

2 января – Луна (Ф= 0,84-) проходит в 3,6°севернее Регула

4 января – Луна (Ф= 0,66+) близ Урана

6 января – Луна в фазе последней четверти, 12:39

6 января – Луна (Ф= 0,45-) проходит в 6°севернее Спики (+1,0m) 02:00

9 января - Луна (Ф= 0,16-) в перигее своей орбиты на расстоянии 367389 км от Земли (видимый диаметр 32 угловые минуты 32 секунды) 18:40

10 января – Луна (Ф= 0,12-) проходит в 6° севернее Антареса (+1,1m) 07:00



ПЛАНЕТЫ

МЕРКУРИЙ (ВЕЧЕР):

11 января – Луна (Ф= 0,03-) проходит в 1,5°южнее Венеры (-3,9m) 23:0014 января – Луна (Ф= 0,01+) проходит в 2,3° южнее Меркурия (–0,9m) 13:0014 января – Луна (Ф= 0,01+) близ Меркурия, Юпитера и Сатурна17 января – Луна (Ф= 0,18+) проходит в 4° южнее Нептуна и севернее Цереры 13:0021 января – Луна (Ф= 0,53+) проходит в 3° южнее Урана (+5,8m) 12:0021 января – Луна (Ф= 0,53+) проходит в 5,1° южнее Марса (+0,2m) 12:0023 января – Луна (Ф= 0,71+) проходит южнее Плеяд24 января – Луна (Ф= 0,79+) проходит в 4° севернее Гиад и Альдебарана (+0,9m) 07:0027 января – Луна (Ф= 0,89+) проходит в 4,2° южнее Поллукса (+1,2m) 18:4028 января – Луна (Ф= 1,0) проходит в 2,3° севернее звездного скопления Ясли (М44)30 января – Луна (Ф= 0,98-) проходит в 3,2° севернее Регула (+1,4m) 11:00

Меркурий наблюдается на фоне вечерней зари. Он перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Стрелец, 8 января переходя в созвездие Козерог. Наилучшая вечерняя видимость Меркурия наступит с 18 января. В начале месяца его элонгация будет иметь значение 7°, а 24 января планета достигнет вечерней элонгации 19° при блеске (-0,6m). Видимый диаметр Меркурия увеличится за месяц от 5 до 8,5 угловых секунд при блеске, снижающемся от -1m до +0,7. Фаза изменяется от 1 до 0,2. Это означает, что при наблюдении в телескоп Меркурий будет иметь вид диска, постепенно переходящего в овал, а затем полудиск и серп. Планета достаточно высоко сияет над юго-западом. Благоприятное время для наблюдения первой планеты на широте Москвы в конце января – вечернее с 17:00 до 18:30.

ВЕНЕРА (УТРО):

Планета наблюдается на утреннем небе, уменьшая угловое расстояние от центрального светила от 20 до 13 градусов. Венера движется в одном направлении с Солнцем по созвездиям Змееносец и Стрелец. 11 января около планеты будет находиться Луна. Видимый диаметр Венеры составляет менее 11”, а фаза близка к 1 при блеске около -4m. В телескоп планета видна в виде небольшого белого диска без деталей.

МАРС (ВЕЧЕР И НОЧЬ):

Планета видна вечером и ночью. Марс перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Рыбы, 5 января переходя в созвездие Овен. Блеск Марса уменьшается за месяц от -0,3m до +0,4m. Видимый диаметр загадочной планеты в течение января уменьшится от 10,5 до 8 секунд дуги. В телескоп наблюдается небольшой диск, на поверхности которого можно различить некоторые детали.

ЮПИТЕР (ВЕЧЕР):

Юпитер заканчивает вечернюю видимость, в январе он перемещается по созвездию Стрелец в одном направлении с Солнцем по созвездию Козерог. Угловой диаметр самой большой планеты Солнечной системы имеет значение около 32,5” при блеске около -2m. Диск планеты различим даже в бинокль, а в небольшой телескоп на поверхности Юпитера видны полосы и другие детали. Четыре больших спутника видны уже в бинокль, а в телескоп в условиях хорошей видимости можно наблюдать тени от спутников на диске планеты, а также различные конфигурации спутников.

29 Января произойдет соединение Юпитера с Солнцем (блеск +0,5m; Эл=-1,9°).

Перемещения Юпитера на фоне звезд с 18 января по 8 февраля можно наблюдать в поле зрения космической солнечной обсерватории SOHO. Юпитер – яркий объект, смещающийся слева-направо под Солнцем.

САТУРН (ВЕЧЕР):

Сатурн заканчивает вечернюю видимость, в январе он перемещается по созвездию Козерог. Блеск планеты придерживается значения +0,6m при видимом диаметре 15”. В небольшой телескоп можно наблюдать кольцо и спутник Титан, а также другие наиболее яркие спутники. Видимые размеры кольца планеты составляют в среднем 40х13” при наклоне к наблюдателю 21 градус.

24 Января произойдет соединение Сатурна с Солнцем (блеск +0,8m; Эл=0,4°).

Перемещения Сатурна на фоне звезд с 15 января по 2 февраля можно наблюдать в поле зрения космической солнечной обсерватории SOHO. Сатурн – яркий объект, смещающийся слева-направо под Солнцем.

УРАН (ВЕЧЕР И НОЧЬ):

Уран виден вечером и ночью. Уран (+6m, 3,5”) перемещается попятно, по созвездию Овена (южнее звезды альфа этого созвездия) 14 января меняя движение на прямое. Разглядеть диск Урана поможет телескоп от 80 мм в диаметре с увеличением более 80 крат и прозрачное небо. Невооруженным глазом планету можно наблюдать в периоды новолуний на темном чистом небе. Блеск спутников Урана слабее 13m.

НЕПТУН (ВЕЧЕР И НОЧЬ):

Нептун наблюдается вечером и ночью. Нептун (+8m, 2,4”) движется в одном направлении с Солнцем по созвездию Водолея близ звезды фи Aqr (4,2m). Для поисков самой далекой планеты Солнечной системы понадобится бинокль и звездные карты в Астрономическом календаре на 2021 год, а диск различим в телескоп от 100 мм в диаметре с увеличением более 100 крат (при прозрачном небе). Фотографическим путем Нептун можно запечатлеть самым простым фотоаппаратом с выдержкой снимка около 10 секунд. Спутники Нептуна имеют блеск слабее 13m.

СОЛНЦЕ

Солнце в январе движется по созвездию Стрельца до 20 января, а затем переходит в созвездие Козерог. Склонение центрального светила постепенно растет, а продолжительность дня увеличивается, достигая к концу месяца 8 часов 32 минуты на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 11 до 16 градусов. Январь - не лучший месяц для наблюдений Солнца, тем не менее, наблюдать новые образования на поверхности дневного светила можно в телескоп или бинокль.

Но нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить обязательно с применением солнечного фильтра (рекомендации по наблюдению Солнца имеются в журнале «Небосвод»)

ПЕРИГЕЛИЙ – САМОЕ БОЛЬШОЕ СОЛНЦЕ ГОДА

2 января, видимый диск Солнца будет наибольшим в 2021 году, Земля в этот день проходит перигелий – самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, которую она проходит раз в год.

2 января 2021 года расстояние между Солнцем и нашей планетой минимально в году и составляет 147093168,5107 км (0,9832571 а.е.), видимый диаметр Солнца – наибольший в 2021 году (32 угловые минуты 35 секунд), в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/сек. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн. км. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн. км от Солнца. Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах. Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, т.к. изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако если их сравнить – то на 3% больше.

Смена времен года обусловлена тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не тем, что расстояние от Земли до Солнца изменяется.

Смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего – летом.

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ: WWW.TESIS.LEBEDEV.RU

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В ЯНВАРЕ В ТЕЛЕСКОП?

двойные звезды: ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов, ι Рака, θ Ориона, θ Тельца, η Персея, γ Андромеды, η Кассиопеи;

переменные звезды: ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца;

рассеянные звездные скопления: Ясли (Рак), M35 (Близнецы), Плеяды (Телец), h и χ Персея;

шаровые звездные скопления: М3 (Гончие Псы);

туманности: М1 в созвездии Телец, М42 в созвездии Орион;

галактики: М81 и М82 в созвездии Большая Медведица, М94 в созвездии Гончие Псы, М33 в созвездии Треугольник, М31 в созвездии Андромеда.

Желаем ясного неба и прекрасных наблюдений!

Источник: Московский планетарий