Беременная 4 ребенком Елена Перминова сделала фото на пляже в лиловом купальнике

Пользователи по достоинству оценили внешний вид модели. Подписчики оценили внешний вид многодетной мамы: «Красивая Лена», «Елена прекрасная. Беременность вам к лицу», «Идеальная», «Как красиво все на фото!» — писали они.

Елена с мужем уже воспитывают троих детей

Модель Елена Перминова, невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, поделилась очаровательной фотографией в инстаграме.

34-летняя беременная сибирячка сфотографировалась боком к камере в слитном купальнике лилового цвета и розовой панаме. Фото сделано на пляже на фоне камней и небольшой скалы. Известно, что Елена Перминова со своей семьей в настоящее время отдыхает на острове Бали.

Подписчики оценили внешний вид многодетной мамы: «Красивая Лена», «Елена прекрасная. Беременность вам к лицу», «Идеальная», «Как красиво все на фото!» — писали они.

Елена и Александр уже воспитывают троих детей: двух сыновей Егора и Никиту и дочь Арину. 61-летний предприниматель в январе 2020 года сделал предложение Елене Перминовой через 15 лет отношений. О четвертой беременности Лены стало известно в декабре.