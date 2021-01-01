01.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

Беременная 4 ребенком Елена Перминова сделала фото на пляже в лиловом купальнике

16:50 01.01.2021 Фото: instagram.com/lenaperminova
0

Пользователи по достоинству оценили внешний вид модели. Подписчики оценили внешний вид многодетной мамы: «Красивая Лена», «Елена прекрасная. Беременность вам к лицу», «Идеальная», «Как красиво все на фото!» — писали они.

% name% title
Елена с мужем уже воспитывают троих детей

Модель Елена Перминова, невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, поделилась очаровательной фотографией в инстаграме.

34-летняя беременная сибирячка сфотографировалась боком к камере в слитном купальнике лилового цвета и розовой панаме. Фото сделано на пляже на фоне камней и небольшой скалы. Известно, что Елена Перминова со своей семьей в настоящее время отдыхает на острове Бали.

Подписчики оценили внешний вид многодетной мамы: «Красивая Лена», «Елена прекрасная. Беременность вам к лицу», «Идеальная», «Как красиво все на фото!» — писали они.

Елена и Александр уже воспитывают троих детей: двух сыновей Егора и Никиту и дочь Арину. 61-летний предприниматель в январе 2020 года сделал предложение Елене Перминовой через 15 лет отношений. О четвертой беременности Лены стало известно в декабре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)

красивое фото невеста миллиардера фото в купальнике четвертая беременность Елена Перминова Александр Лебедев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Красиво выглядит для многодетной мамы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном
17:35 01-01-2021
Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном
"Звездные" разводы 2020: мы больше не увидим вместе - Кристину Асмус и Гарика Харламова, Павла Прилучного и Агату Муцениеце, кого еще?
17:30 01-01-2021
Коронавирус на 1 января 2021 года в России: заболели 27 039 и умерли 536 человек
17:09 01-01-2021
Коронавирус на 1 января 2021 года в России: заболели 27 039 и умерли 536 человек
БердскГрафик выплаты пенсии с 1 по 10 января 2021 года
17:00 01-01-2021
График выплаты пенсии с 1 по 10 января 2021 года
Беременная 4 ребенком Елена Перминова сделала фото на пляже в лиловом купальнике
16:50 01-01-2021
Беременная 4 ребенком Елена Перминова сделала фото на пляже в лиловом купальнике
Сказка "Последний богатырь: Корень зла" Дмитрия Дьяченко выходит в российский прокат
16:46 01-01-2021
Сказка
Салюты и петарды разбили автомобиль: как и можно ли получить компенсацию. Ответ автоюриста – о порядке действий
16:45 01-01-2021
Салюты и петарды разбили автомобиль: как и можно ли получить компенсацию. Ответ автоюриста – о порядке действий
Обнищание россиян, по 10 000 рублей каждому ребенку: уехавшие из России экономисты дали прогноз на 2021 год
16:30 01-01-2021
Обнищание россиян, по 10 000 рублей каждому ребенку: уехавшие из России экономисты дали прогноз на 2021 год
Сборная России сыграет со сборной Германии в четвертьфинале МЧМ
16:28 01-01-2021
Сборная России сыграет со сборной Германии в четвертьфинале МЧМ
БердскРежим работы поликлиник в новогодние каникулы в Новосибирске. Телефон «горячей линии» 122 и 112
16:00 01-01-2021
Режим работы поликлиник в новогодние каникулы в Новосибирске. Телефон «горячей линии» 122 и 112