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Новости коронавируса сегодня: +6 новых зараженных на 1 января 2021 года в Бердске. Всего - 1063

13:35 01.01.2021 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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По данным оперативного штаба на 1 января в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 333 жителя города, 82 ребенка. Тестов взято - 86.

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Выздоровевших и выписанных - 998

По данным оперативного штаба на 1 января в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 333 жителя города, 82 ребенка.
Тестов взято - 86.
Выздоровевших и выписанных - 998.

На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID 19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 1063 случай.

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