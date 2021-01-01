Новости коронавируса сегодня: +6 новых зараженных на 1 января 2021 года в Бердске. Всего - 1063

По данным оперативного штаба на 1 января в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 333 жителя города, 82 ребенка.
Тестов взято - 86.
Выздоровевших и выписанных - 998.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 1063 случай.
По данным оперативного штаба на 1 января в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 333 жителя города, 82 ребенка. Тестов взято - 86.
По данным оперативного штаба на 1 января в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 333 жителя города, 82 ребенка.
Тестов взято - 86.
Выздоровевших и выписанных - 998.
От редакции
Какие у вас последствия?