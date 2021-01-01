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Прямой эфир «Новогоднего миллиарда» от "Русского лото": среди всех участников 1 января 2021 разыгрывается 1 миллиард рублей

15:08 01.01.2021 Фото: Столото
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Скорее заходите на на YouTube-канал «Столото» и смотрите прямой эфир! ПРЯМОЙ ЭФИР - точное время.

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Розыгрыш 1 млрд рублей уже идет

Прямой эфир начался! «Новогодний миллиард» - уже идет.
В прямой эфир прямо из закулисья «Новогоднего миллиарда» выходит Варвара Басанович. Она является одним из лучших директоров по маркетингу по версии ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России.

Сейчас вы увидите последние приготовления перед съемкой праздничного шоу. Также вам напомнят о призах и правилах игры, а также где и как проверить билеты, если вам не удается посмотреть «Новогодний миллиард» по ТВ.

Время розыгрыша - 15.30 по московскому времени.

Скорее заходите на на YouTube-канал «Столото» и смотрите прямой эфир!

-Впервые за историю проведения новогоднего миллиарда «Русское лото» мы проведём эксклюзивное прямое включение со съемочной площадки, где проходит самый долгожданный розыгрыш от компании Столото. В ролике вы узнаете, как проходит подготовка к прямому эфиру «Русского лото» новогодний тираж 1369, мы возьмём интервью у соведущих программы, узнаем все секреты от участников съемочной площадки, - сообщают организаторы.

1 млрд рублей розыгрыш Столото Русское лото
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От редакции

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Аноним, 01 января 2021 16:26
НВР:
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