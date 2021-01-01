Мусорки Бердска вывозили отходы новосибирцев. Причина - лютые морозы сломали гидравлику трех мусоровозов

Сообщить об отклонении от графика вывоза твердых коммунальных отходов или сделать заявку на вывоз крупногабаритных отходов можно по телефону 8 (383) 304-90-31

Сильные морозы, накрывшие Новосибирскую область накануне праздников, стали причиной нарушения графика вывоза отходов в Центральном районе города Новосибирска: гидравлическая система специализированного оборудования трех мусоровозов перемерзла, в связи с чем технику пришлось отправить в ремонт, сообщает регоператор Экология-Новосибирск.

Вынужденный простой техники привел к сбою графика транспортирования ТКО в Центральном районе примерно на сутки. Для нормализации графика вывоза ТКО в Центральном районе города была привлечена техника из Бердска, Искитима и Ленинского района Новосибирска, откорректированы графики транспортирования ТКО. Дополнительная техника уже приступила к работе. Положение дел осложняют новогодние праздники, так как в это время значительно увеличивается образование отходов, а также автомобили, припаркованные в непосредственной близости к контейнерным площадкам, которые осложняют работу мусоровозов или попросту делают ее невозможной.

Ситуацию планируется урегулировать в течение суток.

В новогодние каникулы усилен контроль за вывозом отходов: назначены оперативные дежурные, продлена работа операторов диспетчерской службы.

Напоминаем, что в праздничные дни диспетчерская служба ООО «Экология-Новосибирск» работает с 8.00 до 20.00. Сообщить об отклонении от графика вывоза твердых коммунальных отходов или сделать заявку на вывоз крупногабаритных отходов можно по телефону 8 (383) 304-90-31. С 31 декабря 2020 года по номеру телефона 7-983-132-54-11 запущен в работу чат в WhatsApp, в котором потребители могут оперативно сообщить адрес и скинуть фотографии контейнерной площадки на которой произошло переполнение.