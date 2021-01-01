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Мусорки Бердска вывозили отходы новосибирцев. Причина - лютые морозы сломали гидравлику трех мусоровозов

18:19 01.01.2021 Фото: Экология-Новосибирск
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Вынужденный простой техники привел к сбою графика транспортирования ТКО в Центральном районе примерно на сутки.

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Сообщить об отклонении от графика вывоза твердых коммунальных отходов или сделать заявку на вывоз крупногабаритных отходов можно по телефону 8 (383) 304-90-31

Сильные морозы, накрывшие Новосибирскую область накануне праздников, стали причиной нарушения графика вывоза отходов в Центральном районе города Новосибирска: гидравлическая система специализированного оборудования трех мусоровозов перемерзла, в связи с чем технику пришлось отправить в ремонт, сообщает регоператор Экология-Новосибирск. 

Вынужденный простой техники привел к сбою графика транспортирования ТКО в Центральном районе примерно на сутки. Для нормализации графика вывоза ТКО в Центральном районе города была привлечена техника из Бердска, Искитима и Ленинского района Новосибирска, откорректированы графики транспортирования ТКО. Дополнительная техника уже приступила к работе. Положение дел осложняют новогодние праздники, так как в это время значительно увеличивается образование отходов, а также автомобили, припаркованные в непосредственной близости к контейнерным площадкам, которые осложняют работу мусоровозов или попросту делают ее невозможной.

Ситуацию планируется урегулировать в течение суток.

В новогодние каникулы усилен контроль за вывозом отходов: назначены оперативные дежурные, продлена работа операторов диспетчерской службы.

Напоминаем, что в праздничные дни диспетчерская служба ООО «Экология-Новосибирск» работает с 8.00 до 20.00. Сообщить об отклонении от графика вывоза твердых коммунальных отходов или сделать заявку на вывоз крупногабаритных отходов можно по телефону 8 (383) 304-90-31. С 31 декабря 2020 года по номеру телефона 7-983-132-54-11 запущен в работу чат в WhatsApp, в котором потребители могут оперативно сообщить адрес и скинуть фотографии контейнерной площадки на которой произошло переполнение.

мусор ООО "Экология-Новосибирск"
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От редакции

У вас сегодня вывезли мусор?

Аноним, 01 января 2021 19:03
Из-за поломки техники в Центральном округе Новосибирска привлекли мусоровозы из бердска .....
Свой мусор вывезли бы , а затем оказывали бы помощь Новосибирску.
ну не сносить же?, 01 января 2021 19:09
НВР:
"Мусорки Бердска вывозили отходы новосибирцев."

С этого места по подробнее! Случайно бердские мусорки не возили весь мусор центрального района, как ранее и планировалось, на областную "почётную" свалку Бердск, которой якобы нет в Бердске?

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