Фото заваленных мусором контейнеров и адреса по WhatsApp ждет регоператор от жителей Бердска

Сильные морозы, накрывшие Новосибирскую область накануне праздников, стали причиной нарушения графика вывоза отходов в Центральном районе города Новосибирска: гидравлическая система специализированного оборудования трех мусоровозов перемерзла, в связи с чем технику пришлось отправить в ремонт.
Вынужденный простой техники привел к сбою графика транспортирования ТКО в Центральном районе примерно на сутки. Для нормализации была привлечена техника из Бердска, Искитима и Ленинского района Новосибирска, откорректированы графики транспортирования мусора.
В новогодние каникулы усилен контроль за вывозом отходов: назначены оперативные дежурные, продлена работа операторов диспетчерской службы.
В праздничные дни диспетчерская служба ООО «Экология-Новосибирск» работает с 8.00 до 20.00. Сообщить об отклонении от графика вывоза твердых коммунальных отходов или сделать заявку на вывоз крупногабаритных отходов можно по телефону 8 (383) 304-90-31.
С 31 декабря 2020 года по номеру телефона 7-983-132-54-11 запущен в работу чат в WhatsApp, в котором потребители могут оперативно сообщить адрес и скинуть фотографии контейнерной площадки на которой произошло переполнение.
В Новосибирске сколько всего районов? Один? Может всё же в больше? Если в одном из этих районов сломалось три мусоровоза, то гораздо ближе по логике использовать было из Советского или Первомайского района, а не из далеко не благополучного по вывозу мусора и отвратительно работающих мусоровозов из Бердска, скорее настораживает и наводит на неприятные подозрения , что тут дело не чисто, а какая то местная афёра с областной свалкой почётного которой не существует в Бердске, на улице никого, почти все бухие, остальные сидят перед зомбоящиком и боятся обычного будничного для 70х Сибирского мороза, делай что хочешь в спящем Бердске !