Фото заваленных мусором контейнеров и адреса по WhatsApp ждет регоператор от жителей Бердска

Бердские мосоровозы помогали вывозить отходы в Новосибирске. Там из-за сильных морозов не смогла вся техника выехать на уборку ТКО.

После Нового года мусора всегда больше

Сильные морозы, накрывшие Новосибирскую область накануне праздников, стали причиной нарушения графика вывоза отходов в Центральном районе города Новосибирска: гидравлическая система специализированного оборудования трех мусоровозов перемерзла, в связи с чем технику пришлось отправить в ремонт.

Вынужденный простой техники привел к сбою графика транспортирования ТКО в Центральном районе примерно на сутки. Для нормализации была привлечена техника из Бердска, Искитима и Ленинского района Новосибирска, откорректированы графики транспортирования мусора.

В новогодние каникулы усилен контроль за вывозом отходов: назначены оперативные дежурные, продлена работа операторов диспетчерской службы.

В праздничные дни диспетчерская служба ООО «Экология-Новосибирск» работает с 8.00 до 20.00. Сообщить об отклонении от графика вывоза твердых коммунальных отходов или сделать заявку на вывоз крупногабаритных отходов можно по телефону 8 (383) 304-90-31.

С 31 декабря 2020 года по номеру телефона 7-983-132-54-11 запущен в работу чат в WhatsApp, в котором потребители могут оперативно сообщить адрес и скинуть фотографии контейнерной площадки на которой произошло переполнение.