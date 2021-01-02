Ударил ногой по голове муж актрису Анну Хилькевич в новогоднюю ночь

Муж "вырубил" ногой по голове Анну Хилькевич в новогоднюю ночь

34-летняя российская актриса кино и телевидения, звезда сериалов «Универ. Новая общага» и «СашаТаня», рассказала, что в ближайшее время обратиться к врачу, чтобы сделать рентген головы, после удара мужа ногой в Новогоднюю ночь.

"Быть оператором в новогоднюю ночь - опасно. Может влететь с ноги и четко в переносицу от любимого супруга", - написала актриса в своем Instagram.

На видео ее муж бизнесмен Артур Волков танцует с дочерью, широкой раскидывая ноги по сторонам. В какой-то момент его нога перекрывает объектив камеры телефона, гаджет отлетает, успевая снять, как он бросается к упавшей жене.

Затем отошедшая от удара актриса прикладывает к лицу упаковки с продуктами из холодильника, а ее супруг предлагает всем не двигаться, пока не пробьет полночь.

"Так что даже милая домашняя вечеринка до 00.00 уходящего 2020 года может закончиться так. В общем, завтра поеду делать рентген, на всякий))", - написала она.