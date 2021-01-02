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Розыск: Пропал без вести в новогоднюю ночь подросток в оранжевых ботинках в Новосибирске

13:59 02.01.2021 Фото: Лизы Алерт
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16-летний школьник ушёл из из гостей, где встречал Новый год, в неизвестном направлении. Дома он не появился. Приметы.

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"Лиза Алерт" тоже участвовала в поисках

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», в Новосибирске пропал 16-летний Денис из Калининского района. Известно, что 1 января 2021 года около 04:00 он ушёл из дома в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Как отметили волонтеры, он отмечал Новый год в гостях и должен был вернуться домой утром 1 января. По камерам наблюдения полиция установила, что из подъезда мальчик вышел и направился в сторону дома, однако там он так и не появился. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего...

Был одет...

Всех, кто видел подростка или что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52 (волонтёры).

волонтеры местонахождение неизвестно пропал рюкзак Лиза Алерт
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