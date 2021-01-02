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РПЦ: призывает пожилых православных верующих не посещать храмы на Рождество Христово

22:46 02.01.2021 Фото: pixabay
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Мы открываем храмы не ради пожертвований, а ради людей. Точно так же, как больницы существуют не для того, чтобы с людей брать деньги, а для того, чтобы людей лечить, заявил Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

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Русская православная церковь рекомендует пожилым москвичам и жителям ряда других регионов не посещать храмы на Рождество во избежание заражения коронавирусом.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) отметил, что в большинстве регионов России нет ограничений на посещение храмов, хотя кое-где ограничено количество одновременно находящихся в них. Кроме того, в каких-то приходах РПЦ в дальнем зарубежье, по словам иерарха, некоторые люди также не смогут встретить Рождество в храме, пишет Интерфакс. 

"Но и мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции", - сказал митрополит.

Кроме того, по его словам, для тех прихожан пожилого возраста, которые не имеют возможности прийти в храм, организовано посещение на дому священником, с тем чтобы он мог принять исповедь и преподать святое причастие.

В Русской православной церкви разъяснили, почему она не закрывает свои храмы сейчас, как было весной, несмотря на то, что в настоящий момент темпы заражения коронавирусом заметно выше.

"Мы открываем храмы не ради пожертвований, а ради людей. Точно так же, как больницы существуют не для того, чтобы с людей брать деньги, а для того, чтобы людей лечить. Можно, конечно, закрыть больницы из-за того, что пандемия, чтобы люди, у которых различные болезни, не заразились коронавирусом", - сказал митрополит Иларион.

По его словам, когда санитарные власти России минувшей весной предписали закрыть храмы, Церковь это сделала, и в тех странах, где такие требования появляются или сохраняются, храмы РПЦ и сейчас закрыты.

"Но там, где санитарные власти этого не требуют, мы, конечно, по собственной инициативе храмы закрывать не будем, тем более что работают торговые центры, работают магазины, работают кинотеатры, работают театры, работают концертные залы, метро почти круглосуточно перевозит людей, в том числе в часы пик. Поэтому здесь нет оснований для того, чтоб закрывать храмы. Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, и мы будем соответствующим образом реагировать", - заключил представитель Церкви.

Рождество Христово РПЦ
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